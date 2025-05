Start der 19. Bachtage an der Bergstraße

Am 4. Mai beginnen die 19. Bachtage an der Bergstraße. In der Veranstaltungsreihe finden acht Konzerte in unterschiedlichen, manchmal auch in kleinen Kirchen statt, wie etwa in Kocherbach oder Reichenbach im Odenwald.

Bei den Bergsträßer Bachtagen geht es aber nicht nur um Bach: Auch von Bach inspirierte Komponisten wie Liszt oder Händel stehen auf dem Programm, Jazzmusik, Chorgesang und – "Bach and Bike". Bei dieser Aktion fahren Besucherinnen und Besucher zum Abschluss der Bachtage am Pfingstmontag gemeinsam mit dem Rad in kurzen Etappen von Kirche zu Kirche, hören dann jeweils ein Konzert. Zum Schluss gibt es ein Grillfest. Das gesamte Programm gibt es als PDF zum Download .