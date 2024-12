Musical-Klassiker, Liederabend oder bunte Show: Das Jahr kann in ganz Hessen mit einem Kultur-Event verabschiedet werden. Auf Hessens Bühnen ist nämlich ganz schön was los an Silvester. Wir stellen sechs Highlights vor.

Ob in Frankfurt, Darmstadt oder Kassel: Hessens Kulturlandschaft hat einiges zu bieten, um das Jahr mit kultureller Unterhaltung abzuschließen. Je nach Spielzeit bleibt danach bei Bedarf immer noch genügend Zeit für Raclette, Sekt und Feuerwerk.

1. "Das Phantom der Oper" in Frankfurt

Ein wahrer Klassiker kann an Silvester in der Jahrhunderthalle in Frankfurt auf der Bühne erlebt werden. Das Musical nach dem Roman-Bestseller von Gaston Leroux tourt bereits seit 2010 durch Europa. 2021 wurde es musikalisch neu überarbeitet.

Zu sehen und zu hören sind unter anderem Deborah Sasson als Christine und Uwe Kröger als das Phantom. Christine fühlt sich hin- und hergerissen zwischen dem mysteriösen Phantom der Oper und ihrer Jugendliebe, dem reichen Grafen Raoul. Wer erfahren möchte, ob und wie Christine sich schlussendlich entscheidet, wäre am Silvesterabend in der Jahrhunderthalle am richtigen Ort dafür.

Christine (Deborah Sasson) und das Phantom (Uwe Kröger) in "Das Phantom der Oper" Bild © Farideh Fotografie

Weitere Informationen Das Phantom der Oper Wann? 31.12.2024, 18 Uhr

Wo? Jahrhunderthalle Frankfurt

Preis? Tickets ab 61 Euro pro Person Ende der weiteren Informationen

2. "Rhythms of Brazil" im Staatstheater Darmstadt

Juliana da Silva feat. Tony Lakatos: An diesem Abend zum Jahresausklang zeigt die brasilianische Künstlerin da Silva ein breites Repertoire. Sie verleiht ihre Stimme großen brasilianischen Komponisten wie Tom Jobim, Dorival Caymmi, Baden Powell, Moacir Santos und Garoto.

Außerdem singt da Silva zeitgenössische Kompositionen mit ihren eigenen Texten, aus den Federn ihrer Band. Sie singt unverkennbar brasilianisch, und weicht dabei "graziös und mit einem gewissen Schalk" genrebedingten Grenzen aus, wie das Theater sie ankündigt. Da wird es den Gästen sicher ganz warm ums Herz zum Jahresausklang.

Juliana da Silva (Ausschnitt Homepage Staatstheater Darmstadt) Bild © Staatsteater Darmstadt (Screenshot)

Weitere Informationen Rhythms of Brazil Wann? 31.12.2024, 20 Uhr

Wo? Staatstheater Darmstadt

Preis? Tickets ab 13 Euro pro Person Ende der weiteren Informationen

3. "Hotel Chelsea" in Kassel

Das Chelsea Hotel mitten in New York galt über hundert Jahre als das legendärste "Künstlerhotel". Dank seiner Extravaganz haben Künstler und Musiker der Sechziger-, Siebziger- und Achtzigerjahre dort gelebt und gefeiert: Leonard Cohen, Patti Smith, Janis Joplin, The Ramones, The Doors, The Sex Pistols....

In einer Performance wie einem Fiebertraum beschwört das Stück "Hotel Chelsea" den Geist der Herberge herauf. Die belgisch-deutsche Koproduktion wird um 15 Uhr und um 19.30 Uhr aufgeführt. Danach gehen die Zuschauer energetisiert und kreativ aufgeladen ins neue Jahr.

Hotel Chelsea in Kassel: Eine performativ-musikalische Hommage an das wohl berühmteste Hotel der Welt Bild © Katrin Ribbe

Weitere Informationen Hotel Chelsea Wann? 31.12.2024, 15 Uhr und 19.30 Uhr

Wo? Staatstheater Kassel

Preis? Tickets ab 18 Euro pro Person Ende der weiteren Informationen

4. "Fantasio" in Wiesbaden mit einem Gläschen Sekt

Fantasios Name ist Programm: Mit einer Überdosis Humor, Verrücktheit und kreativer Energie navigiert sich die Titelfigur in dieser "Opéra-comique" in drei Akten von Jacques Offenbach durch jede noch so brenzlige Lage und richtet jede Menge Chaos an.

Für alle, die gerne träumen und über sich selbst lachen, entsteht eine Ode ans Theater zwischen Straßenrevolte, Abrissparty und funkelnder Fantasiewelt. Und dabei geht es um nichts weniger als die Rettung der Kunst! Und nach der Vorstellung gibt es für die Zuschauer ein Gläschen Sekt auf das neue Jahr 2025.

Bild © Thomas Aurin

Weitere Informationen Fantasio Wann? 31.12.2024, 19.30 Uhr

Wo? Hessisches Staatstheater Wiesbaden

Preis? Restkarten ab 85 Euro pro Person mit Sekt Ende der weiteren Informationen

5. "Elisabeth" in der Alten Oper Frankfurt

Königliches Kultur-Programm an Silvester gefällig? Sie zählt zu den bemerkenswertesten Frauengestalten der europäischen Geschichte: Kaiserin Elisabeth von Österreich. SISSI! Das Musical gilt als erfolgreichstes deutschsprachiges Musical aller Zeiten. Die Fassung für das Theater ist am Silvesterabend in der Alten Oper in Frankfurt zu sehen.

Elisabeth - Das Musical, Schönbrunn-Version 2024/25 Bild © Katharina Schiffl

Weitere Informationen Elisabeth Wann? 31.12.2024, 19.30 Uhr

Wo? Alte Oper Frankfurt

Preis? Tickets ab 67 Euro pro Person Ende der weiteren Informationen

6. "Liebeslieder - Lieblingslieder", die Silvestershow in Gießen mit Party

Musikalisch auch zum Thema Liebe lässt sich der letzte Abend des Jahres mit der Silvestershow des Stadttheaters Gießen gestalten. Was oder wen liebt man am meisten und möchte man diese Liebe kurz vor Jahreswechsel noch einmal besingen, beschwören, betrauern, erwarten, erhoffen, erträumen - oder in die Tonne treten?

Und welche Lieder wollen Sie kurz vor knapp nochmal hören? Mamas Einschlaflied, Arie oder Ballade, Gassenhauer oder Chanson, Jazz oder Pop - alles ist möglich. Mitglieder aus dem Schauspiel, dem Musiktheater, dem Opernchor des Stadttheaters und eine für diesen Abend zusammengestellte Band geben alles für die große Sause. Die Show wird am Silvesterabend zweimal gezeigt, um 17.30 Uhr und um 20.30 Uhr. Im Anschluss an die späte Vorstellung gibt es ab 22 Uhr eine große Silvesterparty im Theaterfoyer.

Bild © picture-alliance/dpa