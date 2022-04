Arolsen Archives mit mehr Anfragen

Das Online-Archiv für NS-Opfer, die Arolsen Archives in Bad Arolsen , verzeichnen steigende Zahl an Abfragen. 2021 wurden in insgesamt mehr als 900.000 Sitzungen rund 32 Millionen Dokumente zu den Opfern und Überlebenden des Nationalsozialismus aufgerufen, teilte das Zentrum am Donnerstag mit. Das entspreche einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 10,9 Prozent.

Fast die Hälfte der Abfragen kam demnach aus Deutschland, Polen und Frankreich. Bei mehr als zwei Dritteln der Abfragen konnten Auskünfte in den Dokumenten gefunden und Informationen zu den Verfolgungswegen gegeben werden. Dass diese Zahl in den vergangenen Jahren weiter stieg, liege an der besseren digitalen Auswertung der Sammlung.