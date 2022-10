Lullusfest beginnt wieder in Bad Hersfeld

Für die Bad Hersfelder ist es der Höhepunkt des Jahres: Heute, am "Lollsmontag", beginnt das Lullusfest, eines der ältesten Volksfeste in Deutschland. Seit 852 wird so feiernd an den Gründer der Stadt, den Erzbischof Lullus von Mainz, erinnert. In diesem Jahr soll das Fest nun wieder ganz ohne Corona-Einschränkungen steigen - auch wenn die Infektionszahlen derzeit wieder stark steigen.

Um Punkt 12 Uhr zündet der Feuermeister das Lullusfeuer an. "Enner, zwoon, dräi - Bruder Lolls!", ruft dann die Menschenmenge. Ein Feuermeister wacht darüber, dass das Feuer nicht ausgeht. Sonst droht, so heißt es, die Höchststrafe: die Abwanderung des Festes nach Fulda.Auf dem Marktplatz drehen sich Karussells und ein Riesenrad, es gibt Kasperletheater und einen Krammarkt mit rund 130 Buden. Höhepunkt der städtischen Party ist der große Festzug der heimischen Vereine. Zum Abschluss wird das Lullusfeuer am Sonntagabend gelöscht - und es steigt ein großes Feuerwerk.