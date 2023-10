Birkenstock goes Wall Street

Mein Kollege Stephan Loichinger sagt, er trage Birkenstock, seit er zehn Jahre alt ist (also schon eine ganze Weile), aber dass die Latschen mal hip würden, hätte er nicht gedacht (und seine Mutter hätte gar nicht gewusst, was das sein soll, hip).

Jedenfalls schlüpfen immer mehr Stars und Menschen weltweit in die bequemen Sandalen, die man früher nur mit Deutschen verband. Das ist mit ein Grund, warum das deutsche Traditionunternehmen heute seinen ersten Auftritt an der New Yorker Börse hat (Ortszeit nach Ende dieses Morgentickers). Ausgabepreis pro Aktie: 46 Dollar. Laut Wall Street Journal ergibt das für das Unternehmen eine Gesamtbewertung von 8,6 Milliarden Dollar (rund 8,1 Milliarden Euro).

Aber warum steht das alles hier? Weil Birkenstock seinen Firmensitz zwar im rheinland-pfälzischen Linz am Rhein hat, aber seine Tradition in Hessen begründete. 1774 entwickelte Johann Adam Birkenstock im osthessischen Hammersbach erste Einlagen für Schuhe, und noch heute werden in Steinau an der Straße (beides Main-Kinzig-Kreis) Sandalen aus Kork und Leder und Gummi produziert. Global footprint, made in Hessen.