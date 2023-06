Kabelfehler verursachen Stromausfälle

In Südhessen ist es am Abend und in der Nacht gleich in zwei Orten zu Stromausfällen gekommen. Jeweils ein Kabelfehler habe sowohl in Eppertshausen als auch im Brensbacher Ortsteil Wersau (beide Darmstadt-Dieburg) für etwa zweistündige Stromausfälle gesorgt, teilte Energieversorger Entega heute mit. In Brensbach war der Strom von zirka 20.40 Uhr rund um die Hintergasse unterbrochen, in Eppertshausen von 1 bis 3 Uhr in der Theodor-Heuss-Straße und Umgebung.