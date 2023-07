Auto kracht durch Hauswand in Küche

Ein Auto hat gestern in Wald-Michelbach (Bergstraße) eine Hauswand durchbrochen und ist erst in der Küche zum Stehen gekommen. Der Wagen fuhr zunächst durch einen Zaun, über eine abschüssige Wiese und krachte dann in das Wohnhaus, wie die Polizei in der Nacht mitteilte.

Der 54-jährige Fahrer erlitt schwere Verletzungen im Bauch- und Brustbereich und wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Auch die 64 Jahre alte Beifahrerin verletzte sich schwer am Bein und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus geflogen. Die vier Bewohner und ihre Hunde blieben unverletzt, mussten das Haus aber wegen Einsturzgefahr trotzdem verlassen.

Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Polizei schließt ein medizinisches Problem nicht aus. Der Schaden am Haus beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.