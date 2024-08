Firmen suchen dringend Azubis – tausende Plätze unbesetzt

Viele Betriebe in Hessen suchen zum Start ins neue Ausbildungsjahr dringend noch Bewerber. Zuletzt waren landesweit noch rund 13.500 Ausbildungsplätze unbesetzt – in etwa so viele, wie im Vorjahr um diese Zeit, wie die Industrie- und Handelskammer (IHK) Frankfurt mitteilte. Neue Zahlen will die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag veröffentlichen.

Zu kämpfen haben laut IHK vor allem Betriebe aus Hotellerie, Gastronomie und Handel, während etwa Ausbildungsgänge in IT-Berufen oder als Mediengestalterinnen und -gestalter beliebt sind. Auch in der Pflege, im metallverarbeitenden Bereich und in einigen Handwerksberufen sind die Herausforderungen laut Arbeitsagentur groß.

Zudem spielt die regionale Lage der Firmen eine Rolle – in ländlichen Gegenden fänden Betriebe tendenziell etwas schwerer Azubis als die Unternehmen in Städten wie Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt.

Die hessischen Industrie- und Handelskammern hatten erst kürzlich Unentschlossene noch einmal ermuntert, sich noch kurzfristig zu bewerben. Auch über den Stichtag 1. September hinaus und "bis weit in den Herbst hinein" stellten viele Unternehmen und Betriebe noch Azubis ein.