Weihnachtsmärkte beginnen in Hessen

Sie haben es wahrscheinlich schon in unserem Übersichtsartikel auf hessenschau.de gelesen: Heute startet in Darmstadt der erste große Weihnachtsmarkt des Jahres in Hessen. Kommende Woche wird es dann auch in Frankfurt und Kassel besinnlich. Meine persönliche Weihnachtsmarkt-Stimmung hält sich noch in Grenzen, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Wie schaut’s denn bei Ihnen aus?