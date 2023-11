Notunterkünfte in Schulen, Autofahrer aus Fahrzeugen befreit

In einer Schule in Wiesbaden-Naurod musste die Feuerwehr für 55 Menschen, darunter 27 Kinder, eine Unterkunft für die Nacht einrichten. Aufgrund der Witterungsverhältnisse fuhren keine Schulbusse mehr, wie ein Sprecher der Feuerwehr erläuterte.

In einer Schule in Bad Schwalbach saßen zeitweise 30 Schüler und Lehrer fest. Sie wurden versorgt und konnten aber am späten Abend von der Feuerwehr nach Hause gebracht werden.

Im Rheingau-Taunus-Kreis mussten zahlreiche Autofahrer demnach in ihren Fahrzeugen verharren. Etwa 100 Menschen mussten nahe Eltville wegen umstürzender Bäume aus ihren Autos gerettet werden. Sie wurden zunächst in einer Halle untergebracht. Am Abend kamen 20 bis 25 Menschen in Hotels unter.