Bundesliga-Spielplan wird heute veröffentlicht

Auf wen treffen Eintracht Frankfurt, der SV Darmstadt 98 und der SV Wehen Wiesbaden am ersten Spieltag? Diese Frage wird heute um 12 Uhr beantwortet. Denn dann wird der neue Bundesliga-Spielplan veröffentlicht! Die Saison in der Bundesliga vor der Heim-EM im kommenden Sommer beginnt am 18. August mit dem Eröffnungsspiel. Nach dem 16. Spieltag am 19. und 20. Dezember geht es in die Winterpause, die bereits am 12. Januar 2024 endet. Der 34. und letzte Spieltag ist für den 18. Mai kommenden Jahres angesetzt. Die 2. Liga startet bereits am 28. Juli.