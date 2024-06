Städte kommen dem wuchernden Grün nicht hinterher

Grüne Hölle, oder freundliche Übernahme der Natur? Warme Temperaturen und vor allem viel Regen – das lässt Bäume, Büsche, Hecken und Wiesen explodieren. Etwa auf meinem Weg in den hr gibt es ein Stück Weg, das so zugewachsen ist, dass ich mit dem Fahrrad kaum durchkomme, ohne von Ästen gepeitscht zu werden. Und offenbar geht das nicht nur mir so: In vielen Städten und Gemeinden in Hessen häufen sich bei den Stadt- und Gemeindeverwaltungen zur Zeit die Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern.

Aber es liegt nicht nur am "Mähfreien Mai" oder an der Brut- und Setzzeit, dass das Günzeug wild wuchert und nicht zurückgestutzt wird. Die Stadt Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) etwa berichtet gerade, dass der Bauhof schlicht überfordert mit so viel Grün ist. Es werde getan was geht – aber das gehe eben nicht überall gleichzeitig, entschuldigt sich die Stadt ganz offiziell in einer Mitteilung.