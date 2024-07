Pinkeln verboten in Zügen des Taunusnetzes

Solche Probleme wie ein paar läppische Minuten Verspätung hätten Reisende im Taunusnetz wohl gern. Hier gilt fast den ganzen Juli über: Pinkeln verboten! In den Zügen der Linien RB12, RB15 und RB16 bleiben die Toiletten ab sofort und bis zum 27. Juli geschlossen, wie die Bahntochter Regionalverkehr Start Deutschland mitteilte.

Das liegt nicht etwa an maroden Abflussrohren, sondern an der "infrastrukturellen Situation" in der Region, wie es so schön heißt. So könne die Entsorgungsstelle in Grävenwiesbach derzeit nicht angefahren werden. Ergo blieben die Züge auf den Ausscheidungen der Reisenden sitzen.