Schlimmste Mücken-Invasion seit Jahren erreicht Hessen

Nach so viel Bahn-Ärger gibt es kurz vor Tickerschluss ein weiteres Aufreger-Thema: Mücken. Mit Freunden hatte ich die Tage die Diskussion, was schlimmer ist: Mücken oder Spinnen. Klar, Letztere fressen Mücken, was per se gut ist, aber bei mir überwiegt dann doch die Angst vor den Achtbeinern, und ich würde an jedem Tag der Woche lieber ein paar Stiche in Kauf nehmen, als Spinnen in der Bude zu beherbergen.

Wie meine Kollegin Marit Tesar zu diesem Thema steht? Der Teaser zu unserem Beitrag lässt einen Standort erahnen: Der viele Regen hat im Frühjahr perfekte Bedingungen für Mückenlarven geschaffen. Trotz effektiver Bekämpfung sprechen Experten vom schlimmsten Mückenjahr seit vielen Jahren. Jetzt erreicht die Invasion der Plagegeister Hessen.