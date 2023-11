Verletzte bei Feuer in Limburger Flüchtlingsunterkunft

Bei einem Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Limburg sind am frühen Morgen sieben Menschen verletzt worden, vier von ihnen kamen wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus. Laut Polizei waren in der Halle in einem Industriegebiet im Stadtteil Dietkirchen Betten in Brand geraten. Der Sachschaden liegt demnach bei rund 150.000 Euro.

Die Halle mit Trennwänden sei durch das Feuer unbewohnbar. Warum es in der Unterkunft mit rund 100 Bewohnern brannte, ist noch unklar. Die Polizei geht aktuell aber davon aus, dass das Feuer nicht von außen gelegt worden ist.