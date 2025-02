Fahndung nach Eintracht-Fans und neuer Prozess um Ayleens Mörder

Die Polizei fahndet nach 29 Eintracht-Fans, Ayleens Mörder steht wieder vor Gericht und der Zoll hat in Friedberg rund 1,6 Millionen Zigaretten sichergestellt. Das und mehr in Sven-Oliver Schibats Blick auf den Tag.

Haben Sie das Wetter der vergangenen zwei Tage genossen? Strahlend blauer Himmel, Sonnenschein - so lassen sich auch niedrige Temperaturen gut ertragen. In ganz Deutschland nutzten die Menschen das aber nicht nur für entspannte Spaziergänge, sondern auch für Demonstrationen.

Allein in Berlin gingen am Sonntag mindestens 160.000 Menschen auf die Straße, um gegen Rechtsextremismus und für eine Abgrenzung der CDU von der AfD zu demonstrieren.

In Kassel waren es gestern rund 6.000 Menschen, während am Samstag in Neu-Isenburg 9.000 Menschen an Anti-AfD-Demonstrationen teilnahmen.

In Willingen waren allein am Samstag rund 23.500 Menschen im Freien, allerdings nicht wegen einer Demo, sondern wegen des Weltcup-Skispringens auf der Mühlenkopfschanze. Und da kamen zumindest die Fans nicht auf ihre Kosten, die nur wegen der deutschen Skispringer ins Upland gereist waren - denn die konnten wirklich so gar nicht überzeugen.

Überzeugen konnte dagegen der Sonnenaufgang, den uns hessenschau.de-Nutzerin Renate Müller für unsere Rubrik Momentaufnahme geschickt hat. Im Moment sind vor meinem Fenster hier in Frankfurt wieder nur graue Wolken zu sehen, aber der nächste wolkenlose Himmel kommt bestimmt.

"Sonnenaufgang heute Morgen über der Alfred-Herrhausen-Brücke in Bad Homburg", schreibt uns hessenschau.de-Nutzerin Renate Müller aus Frankfurt zu ihrem Foto. Bild © Renate Müller

Polizei fahndet mit Bildern nach 29 Eintracht-Fans

Bald 15 Monate ist es her, dass es bei einem Fußball-Bundesliga-Heimspiel von Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart zu Krawallen kam: Im November 2023 eskalierte die Situation zwischen Frankfurter Fans und der Polizei im Waldstadion.

Es gab rund 200 Verletzte. Zahlreiche Zuschauer klagten über Polizeigewalt, aber auch die Eintracht-Fans waren nicht unschuldig.

Deshalb fahndet die Polizei nun öffentlich nach 29 bislang unbekannten Tatverdächtigen. Diese sollen damals Polizei- und Ordnungskräfte mit Absperrgittern, Fahnenstangen, Feuerlöschern, Mülltonnen und Pyrotechnik beworfen haben. Die Staatsanwaltschaft, die wegen des Verdachts des besonders schweren Landfriedensbruchs ermittelt, hat Fotos der 29 noch nicht identifizierten Personen veröffentlicht.

Insgesamt wird gegen 135 Fans ermittelt.

Neuer Prozess gegen Mörder von Ayleen

Im Prozess um den Mord an der 14-jährigen Schülerin Ayleen wurde Jan P. 2013 unter anderem wegen Mordes, versuchter Vergewaltigung und Nötigung sowie wegen der Beschaffung kinderpornografischer Inhalte zu lebenslanger Haft verurteilt.

Nun muss sich der heute 32-Jährige aus Waldsolms (Lahn-Dill) erneut vor dem Landgericht Gießen verantworten - allerdings nicht wegen des Mordes an Ayleen, sondern wegen anderer Straftaten.

Er soll während eines Videotelefonats mit einer damals 13-Jährigen masturbiert haben - und das wenige Wochen vor dem Mord an Ayleen. Bei der Prozesseröffnung räumte P. ein, die Tat begangen zu haben.

Mit einer Verurteilung zu mindestens zwei Jahren Haft wegen sexuellen Missbrauchs ohne Körperkontakt würde Jan P. die formellen Voraussetzungen für eine Sicherungsverwahrung erfüllen. Doch egal, wie der Prozess ausgeht: Die lebenslange Freiheitsstrafe bleibt davon unberührt.

Zoll stellt 1,6 Millionen illegale Zigaretten sicher

1,6 Millionen gefälschte Zigaretten und 70 Kilogramm illegal hergestellter Wasserpfeifentabak wurden im Januar in Friedberg (Wetterau) sichergestellt. Der Steuerschaden beläuft sich laut Zoll auf 350.000 Euro. Deshalb wird nun gegen einen 46-Jährigen ermittelt, bei dem zudem 71.000 Euro Bargeld sichergestellt wurden.

Doch nicht nur finanziell sind illegale Tabakwaren ein Problem: "Illegale und gefälschte Tabakwaren werden oft unter hygienisch sehr fragwürdigen Umständen hergestellt", warnt Carina Orth, Sprecherin der Frankfurter Zollfahndung. Gesundheitliche Risiken, die über die des Rauchens hinausgehen, seien nicht auszuschließen.

Legale Tabakwaren sind am deutschen Steuerzeichen auf der Verpackung zu erkennen.

Vier mutmaßliche Mitglieder einer Einbrecher-Bande müssen sich vor dem Frankfurter Landgericht verantworten. Sie sollen Taschen für hunderttausende Euro in Luxus-Boutiquen geklaut haben. Zwei Mal schlugen sie in Frankfurt zu, bevor sie schließlich erwischt wurden.

Am Deadline Day verstärkt Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 seine Defensive. Aus Ungarn kommt der 26-jährige Meldin Dreskovic. Die etablierten Kräfte aber dürfte das nicht nervös machen.

Beflügelt von den Umfragewerten und den gemeinsamen Abstimmungen mit der CDU im Bundestag feiert sich die AfD in Neu-Isenburg (Offenbach) selbst. Ihre Kanzlerkandidatin braucht nicht viel, um ihren Zuhörern Liebesbekundungen zu entlocken - schon gar keine neuen Ideen.

