1.200 Euro Hundesteuer und AKW-Müll in Südhessen

Bis zu 1.200 Euro Steuer werden für einen Hund fällig, die Reste vom AKW Biblis kommen nach Büttelborn und die Uni Kassel könnte einen neuen Namen bekommen. Das und mehr in Sven-Oliver Schibats Blick auf den Tag.

Willkommen zum letzten "Hessen am Abend" in dieser Woche! Heute haben wir diese Themen für Sie:

Wir fangen mit der Bundestagswahl an:

Der CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz sorgte in der vergangenen Woche mit einer Asylabstimmung zusammen mit der AfD für viel Empörung und hitzige Debatten. In der Folge gab es Demonstrationen gegen Rechtsruck und Faschismus, bei denen bundesweit Hunderttausende auf die Straße gingen. Zudem stellte sich für viele die spannende Frage: Wird sich Merz' Vorgehen auf die Umfragewerte von CDU und AfD auswirken?

Seit heute wissen wir: Bis jetzt nicht. Sowohl der ARD-Deutschlandtrend als auch das ZDF-Politbarometer zeigen, dass sich seitdem wenig bis gar nichts verändert hat.

Merz bleibt Favorit bei Kanzlerfrage

Und auch in der Kanzlerfrage bleibt Friedrich Merz der Favorit der Deutschen, beziehungsweise 32 Prozent der Deutschen (Platz 2: Robert Habeck (Grüne) mit 24 Prozent und Platz 3: Olaf Scholz (SPD) mit 18 Prozent).

Aber natürlich wissen wir alle: Umfragen sind das eine - entscheidend ist, was am Ende in der Wahlurne landet. Und da bleibt es wie immer spannend bis zum Schluss, denn manche haben sich noch nicht entschieden, wem sie ihre Stimme geben wollen oder ob sie überhaupt an der Wahl teilnehmen wollen.

Übrigens: Sollte die CDU tatsächlich die Wahl gewinnen, würden die Deutschen laut ARD-Deutschlandtrend eine Zusammenarbeit mit der SPD bevorzugen.

Erneut Demos am Wochenende

Auch an diesem Wochenende wird es in Hessen wieder Demonstrationen gegen Rechtsruck und Faschismus geben: Unter anderem am Samstag in Frankfurt, Gießen und Idstein und am Sonntag in Marburg.

Das TV-Duell Scholz gegen Merz findet am Sonntag um 20.15 Uhr in ARD und ZDF statt und knapp eine Woche später, am 17. Februar, treffen in der "ARD Wahlarena" Olaf Scholz, Friedrich Merz, Robert Habeck und Alice Weidel (AfD) aufeinander.