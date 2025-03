Ende März beginnt die Festivalsaison 2025 in Hessen. Der Frühling lockt mit Konzerten von kleinen, familiären Events bis hin zu großen Sause mit Mega-Stars. Wir haben einen Überblick.

Das Festivaljahr 2025 in Hessen steht in den Startlöchern. Ende März geht es los und im Mai und Juni nimmt die Open-Air-Saison mit Pop, HipHop, Indie-Rock und Programmen für Kids dann richtig Fahrt auf. Ob in Dillenburg oder Schlitz, in Wiesbaden oder Darmstadt - überall fiebert man den Festivals entgegen.

Los geht es am letzten Märzwochenende, am 29.3., mit dem Amen Festival in der Messe Kassel, wo Fans von Techno, DJs und Clubsounds auf ihre Kosten kommen. Am 26. April treffen sich Headbanger und Headbangerinnen beim Weser Metal Meeting in der Wesertalhalle Reinhardshagen. Und der Mai startet mit dem Limewood Festival in Limburg Lindenholzhausen. Am 9. und 10 Mai erklingen dort Indie, Alternative und Punk. Sieben weitere Festival-Tipps für den Frühling kommen hier.

Spring Breakdown in Dillenburg

Metal-Fans kommen beim Springdown Festival voll auf ihre Kosten. Bild © picture-alliance/dpa

Zu 90 Prozent do-it-yourself-organisiert und durchgeführt steht das Spring-Breakdown-Festival in Dillenburg für seine familiäre Atmosphäre. Um die 800 Gäste kamen zuletzt pro Jahr zu dem Open Air. Musikalisch wird die härtere Musik im Bereich Hardcore, Metal und Punk geboten. Die Macher legen großen Wet darauf zu betonen, dass ihr Festival sich klar gegen Rassismus, Faschismus und Ausgrenzung positioniert.

Weitere Informationen Wann: 10. Mai

Wo: Dillenburg, Hofgarten, Wilhelmstraße 30

Auf der Bühne: Nasty, Mental Cruelty, Desolated, Dagger Threat, Dying Breed, On Every Page, Blind Youth

Preis: 20,- Euro zzgl. Gebühr Ende der weiteren Informationen

Festival4Family in Frankfurt

Bild © Four Little Monkeys GmbH

Von Familien für Familien lautet das Motto des Frankfurter Festivals4Family. Das beinhaltet ein breites Angebot an Aktivitäten für alle Familienmitglieder. Es stehen Theateraufführungen, Lesungen, Gesang- und Tanzshows und natürlich Live Performances auf dem Programm. So gibt es in diesem Jahr eine Kidsrockband, Peppa Wutz ist dabei, die Minions und Star Wars. Präsentiert wird das Fest von hr3 .

Weitere Informationen Wann: 25. Mai

Wo: Sommerwiese vor der Jahrhunderthalle Frankfurt

Auf der Bühne: Volker Rosin, Kids Doc, Lottis Welt, Kizzrock, Kids Rave, Lena von "Kinderfragen"

Preise: variieren je nach Kind oder Erwachsenem und ob Vorverkauf oder Tageskasse zwischen 8 und 17 Euro. Für Kinder bis 3 Jahre ist der Eintritt frei.

Veranstalter-Homepage: Festival4Family Ende der weiteren Informationen

Schlossgrabenfest Darmstadt

Schlossgrabenfest Darmstadt Bild © Björn Friedrich

Es ist eines der größten hessischen Festivals und lockt jedes Jahr viele tausend Besucher an. 2025 fällt der Termin auf das Pfingstwochenende. Die Organisatoren setzen dabei auf das bewährte Konzept - eine Mischung aus großen Namen und Newcomern. Rund um das Residenzschloss Darmstadt wird vier Tage lang gefeiert. Das Konzertangebot verspricht wieder einen bunten Genre-Musik-Mix mit mehr als 60 Konzerten. Auch das Schlossgrabenfest wird von hr3 präsentiert .

Weitere Informationen Wann: 5. bis 8. Juni

Wo: Rund um das Residenzschloss in der Darmstädter Innenstadt

Auf der Bühne: Rea Garvey, Alvaro Soler, Stefanie Heinzmann, The Disco Boys und viele mehr

Preis: Es gibt Tages- und Vier-Tage-Tickets, die jeweils gültigen Ticketpreise und Preisstufen sind im Online-Ticket-Shop aufgelistet.

Veranstalter-Infos: Schlossgraben-Festival Ende der weiteren Informationen

Tapefabrik Festival in Wiesbaden

Publikum beim Tapefabrik Festival 2024 Bild © Tapefabrik

Vier Bühnen mit mehr als 40 Künstlern aus allen Richtungen der HipHop-Szene - das verspricht das Tapefabrik Festival rund um den Schlachthof Wiesbaden. Parallel dazu findet die Tape-Kultur-Konferenz mit Workshops und Vorträgen rund um den HipHop statt. Laut Veranstalter ist das Festival die größte Jam des Landes. Die meisten Künstler sind auf dem Gelände unterwegs, so das es zu vielen Begegnungen zwischen ihnen und dem Publikum kommt. Präsentiert wird das Event vom YOU-FM-Podcast "Deutschrap ideal" .

Weitere Informationen Wann: 6. und 7. Juni

Wo: Wiesbaden, Schlachthof

Auf der Bühne: Donna Savage, Döll, Grim104, Heliocopta vs. Lakmann, Hexer, PLH, Sarah4k und viele mehr

Preise: 49 Euro zzgl. Vorverkaufsgebühren

Veranstalter-Homepage: Tapefabrik Ende der weiteren Informationen

Moon Festival in Schlitz

Moon Festival Bild © Point of UG

Ein entspanntes Pfingstwochenende am See mit den Klängen von Progressive-, Psychedelic- und Krautrock - dafür steht das Moon Festival. Das Event punktet mit seiner Lage am Pfordter See und bietet neben vielen Bands auch jede Menge Mitmachaktionen für das Publikum. "Aktiver Spaß, gestalterischer Freiraum und gefühlvolle Momente", nennen es die Veranstalter. Auch Lesungen mit Diskussionsforen gehören zum Programm.

Weitere Informationen Wann: 6. bis 9. Juni

Wo: Pfordter See, 36110 Schlitz

Auf der Bühne: Colour Haze, Temple Fang, Daily Thompson, Siena Root, Embryo, Space Invaders und andere

Preis: 85 Euro

Veranstalter-Homepage: Moon Festival Ende der weiteren Informationen

Stadt ohne Meer in Gießen

Festival "Stadt ohne Meer" Bild © Blurryxwine

Die siebte Ausgabe des Gießener Festivals vereint einmal mehr die Sounds von Indie-Rock und Indie-Pop. Aber auch Fans von Deutsch-Rap kommen in diesem Jahr auf ihre Kosten. Organisiert wird das Open Air von Musikern der Gießener Band OK KID und die verkünden, dass allein die 100 leuchtenden Quallen eine Reise wert sind. Seit 2024 gibt es einen Ableger von Stadt ohne Meer auch in Köln.

Weitere Informationen Wann: 13. und 14. Juni

Wo: Open Air Gelände Schiffenberger Tal, 35394 Gießen

Auf der Bühne: Berq, Team Scheiße, Gwen Dolyn, Leftlovers, Ebow und viele andere

Preise: Es gibt verschiedene Preiskategorien, eine Übersicht ist auf der Festivalseite.

Veranstalter-Homepage: Stadt ohne Meer Ende der weiteren Informationen

KROA Festival in Laubach

Die Band Power Plush beim KROA Festival 2022 Bild © John Tewelde

Das kleine aber feine Indie-Pop-Festival im Schlosspark Laubach überzeugt laut Veranstalter durch seine familiäre und herzliche Atmosphäre. Auch hier gibt es außer den Live-Acts verschiedene Workshops und sogar Yoga-Angebote. Alles wird von einem überwiegend ehrenamtlichen Team organisiert. Es werden für 2025 noch Volunteers für Aufbau, Einlass, Getränkeausschank und Abbau gesucht.