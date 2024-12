Star-Wars-Exponate bestaunen, bei einem Folk- und Mittelalterrock-Festival abfeiern oder sich von Harry Potter verzaubern lassen: hessenschau.de hat Ausgeh- und Ausflugstipps für die Zeit vor und nach Weihnachten zusammengetragen.

Die nach eigenen Angaben weltgrößte Fan-Ausstellung der Star-Wars-Saga ist ab dem 20. Dezember in Frankfurt zu sehen. Unter dem Titel "The Fans Strike Back" werden mehr als 700 einzigartige und nostalgische Sammelobjekte von Fans präsentiert, darunter lebensgroße Figuren, nachgebaute Raumschiffe, Fotos, Poster und Kostüme.

Weitere Informationen Star Wars in Frankfurt Wann: 20. Dezember bis 23. März. Montag bis Donnerstag von 10 bis 20 Uhr. Freitag bis Sonntag von 10 bis 21 Uhr. Letzter Einlass ist immer eine Stunde vor Schließung.

Wo: Raumfabrik, Heddernheimer Landstraße 155, 60439 Frankfurt Ende der weiteren Informationen

Subway To Sally sind Headliner der Eisheiligen Nacht in Gießen. Bild © Heilemania

Rock, Metal und Folk erklingen am 21. Dezember in der Gießener Hessenhalle, wenn das Indoor-Festival "Eisheilige Nacht" in der Stadt gastiert. Seit 2009 lockt das Spektakel zum Jahresausklang Musikliebhaber der Folk- und Mittelalterrock-Szene an, und Gießen ist fester Bestandteil des Tourprogramms. In diesem Jahr stehen die Bands Subway To Sally, The O'Reillys And The Padddyhats sowie Harpyie auf der Bühne.

Weitere Informationen Eisheilige Nacht in Gießen Wann: 21. Dezember, Einlass 18 Uhr, Beginn 19 Uhr

Wo: Hessenhalle Gießen, August-Balzer-Weg 18, 35398 Gießen Ende der weiteren Informationen

Audiobeitrag Bild © hessenschau.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Die interaktiven Sonderausstellung "Ich versteh' euch nicht, ihr müsst ein bisschen lauter sprechen | schwatzen | babbeln | schnuddeln – (Sprach-)Vielfalt durch Dialekte" nimmt Dialekte unter die Lupe. Dabei ist jede(r) eingeladen, die Vielfalt der regionalen Sprachvarianten zu erkunden und zu entdecken, wie Dialekte unsere Kultur, Identität und Kommunikation bereichern. Der Eintritt für die Ausstellung ist im regulären Ticketpreis enthalten.

Weitere Informationen Wortreich in Bad Hersfeld Wann: Bis 30. Dezember, Dienstag - Freitag: 11 - 17 Uhr, Samstag und Sonntag: 11 - 18 Uhr. An Heiligabend, dem 1. und 2. Weihnachtsfeiertag geschlossen.

Wo: Benno-Schilde-Platz 1, 36251 Bad Hersfeld

Webseite: www.wortreich-badhersfeld.de Ende der weiteren Informationen

Historisches Spielzeugauto aus dem Puppen- und Spielzeugmuseum Hanau Bild © Puppen- und Spielzeugmuseum Hanau

Bewegliche Gliederpuppen, kleine Nachziehtiere, Ochsenkarren oder Reiterfiguren gab es schon in der Antike. Ab dem 19. Jahrhundert wurden die mobilen Spielzeuge immer komplexer, und mit dem Siegeszug von Eisenbahn und Auto eroberten diese auch in Klein die Kinderzimmer. Viele dieser mobilen Spielzeuge sind in der Ausstellung "Bewegung im Kinderzimmer" noch bis zum 31. Dezember im Hanauer Puppen- und Spielzeugmuseum zu besichtigen.

Weitere Informationen Puppen- und Spielzeugmuseum Hanau Wann: Bis 31. Dezember. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 13 - 17 Uhr. Freitag, Samstag, Sonntag und an Feiertagen 10 - 17 Uhr.

Wo: Parkpromenade 4, 63454 Hanau

Webseite: www.hpusm.de Ende der weiteren Informationen

Fulda hat eine vielfältige und lebendige Museumslandschaft und zeigt diese erstmals in einer gemeinsamen Präsentation "Unter einem Dach" im Konzeptkaufhaus Karl. In zwölf Räumen können Besuchende in die spannende Kultur, Geschichte und Natur der Stadt und der Region Fulda eintauchen. Dabei gibt es Wissenswertes von Feuerwehr, Umwelt und Kunst über Handwerk bis Astronomie zu entdecken. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen Zwölf Museen unter einem Dach Wann: Bis 11. Januar, Montag bis Freitag von 11 bis 18 Uhr, Samstag von 11 bis 16 Uhr. Sonntag geschlossen.

Wo: Konzept-Kaufhaus Karl, Rabanusstraße 19, 36037 Fulda

Webseite: www.karl-fulda.de/unter-einem-dach Ende der weiteren Informationen

Historische DDR-Zigarettenschachteln Bild © picture-alliance/dpa

Diese Ausstellung ist auch für Nichtraucher interessant. Das Tabakmuseum in Lorsch (Bergstraße) präsentiert die Sonderausstellung "Die Zigarette - eine Zeitreise; Ein weltweiter Siegeszug löst sich in Rauch auf". Gezeigt werden unter anderem 3.500 Zigarettenschachteln aus der Zeit zwischen 1890 und 2015. Darüber hinaus beleuchtet sie die Entwicklung der Zigarettenkultur vom 17. Jahrhundert bis in die Gegenwart.

Weitere Informationen Tabakmuseum Lorsch Wann: Bis 23. Februar, Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Ausnahmen: 23. Dezember bis 01. Januar geschlossen, 2. und 9. Februar ab 14.45 Uhr geschlossen.

Wo: Tabakmuseum im Museumszentrum Lorsch, Nibelungenstraße 35, 64653 Lorsch

Webseite: www.kulturverein-lorsch.de/tabakmuseum Ende der weiteren Informationen

Kunst aus Müll. Bild © Umweltbildungszentrum Schatzinsel Kühkopf

Das Umweltbildungszentrum am Kühkopf in Stockstadt (Groß-Gerau) setzt sich in einer skurrilen Ausstellung mit dem Thema illegale Abfallentsorgung in den Rhein-Auen auseinander. Die gezeigten Kunstwerke entstanden alle aus Müll, der auf der Altrhein-Insel Kühkopf bei den jährlichen "Rhine Clean-up Days" eingesammelt wurde. Daneben erfahren Besuchende, wie lange der Verrottungsprozess von To-Go-Bechern, Chipstüten oder Plastikflaschen dauert.

Weitere Informationen Umweltbildungszentrum Guntershausen Wann: Bis März 2025. Dienstag bis Freitag von 14 bis 17 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag von 9 bis 17 Uhr. Montag ist Ruhetag. Am 24. und 31. Dezember geschlossen.

Wo: Umweltbildungszentrum "Schatzinsel" im Hofgut Guntershausen, Außerhalb 27, 64589 Stockstadt

Webseite: www.schatzinsel-kuehkopf.hessen.de Ende der weiteren Informationen

Die Eiskönigin Elsa kommt am 6. Januar nach Kassel. Bild © picture-alliance/dpa

Kassel freut sich auf zwei Weltstars: Anfang Januar verzaubern Eiskönigin Elsa und Zauberlehrling Harry Potter das Publikum in der Kongresshalle. Die Musikshow "Eiskönigin 1 & 2" findet natürlich auf dem Eis statt. Bei "The Music of Harry Potter - Live in Concert" spielt ein Orchester die musikalischen Höhepunkte der Harry-Potter‐Filme und des Theaterstücks "Harry Potter und das verwunschene Kind".