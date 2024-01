Auch am Mittwoch protestieren Landwirte an mehreren Orten in Hessen gegen die Subventionskürzungen der Bundesregierung. Dabei wird für Stunden auch die A66 gesperrt. Die größte Demonstration ist in Kassel gestartet. Am Donnerstag könnten Traktoren außerdem Frankfurt lahmlegen.

Hessische Landwirte setzen am Mittwoch an mehreren Orten ihre Proteste gegen angekündigte Kürzungen der Bundesregierung fort. Nach dem Auftakt am Montag mit einer Kundgebung in Wiesbaden rückt nun Nordhessen in den Mittelpunkt: 500 Traktoren hatten sich zu einer Sternfahrt zum Regierungspräsidium in Kassel angekündigt.

Die Polizei Nordhessen vermeldete am Mittag auf X (vormals Twitter) 900 Fahrzeuge, davon überwiegend Traktoren und 1.700 Menschen bei der Kundgebung. Zwischenzeitlich war sogar von 1.000 teilnehmenden Traktoren die Rede gewesen, die Polizei hatte die Angaben später korrigiert.

Vor dem Regierungspräsidium in Kassel hatten sich 1.700 Bauern versammelt. Bild © hr/Julia Maria Klös

Vor dem Regierungspräsidium im Steinweg war die Kundgebung mit einer halben Stunde Verspätung um 11:30 Uhr gestartet. Auf der Bühne hatten unter anderem der Kasseler Regierungspräsident Mark Weinmeister (CDU) und Vertreter des Regionalbauernverbands Kurhessen gesprochen.

Weinmeister hatte dabei Solidarität mit den protestierenden Bauern verkündet, während Norbert Klapp, der Vorsitzende des Regionalbauernverbandes, die Kürzungen der Ampel-Regierund erneut kritisierte. Die Reden wurden von Applaus und Hupkonzerten begleitet.

Verkehrsbehinderungen in Kassel

Wegen der Sternfahrt kann es im Kasseler Stadtgebiet zu Verkehrsbehinderungen kommen, unter anderem am Steinweg. Sammelpunkte für die Traktor-Konvois im Kreis Kassel befinden sich in Hofgeismar, Fuldatal, Vellmar, Kaufungen, Wolfhagen-Istha und Fuldabrück.

Im Schwalm-Eder-Kreis hatten sich Bauern in Wabern an der Zuckerfabrik getroffen, um gemeinsam nach Kassel zu fahren.

Höhe Guxhagen (Schwalm-Eder): Blick aus dem Schlepper von Landwirt Michael Ulrich. Bild © hr/Fabian Schmidt

A66 bei Fulda wegen Demofahrt voll gesperrt

In Fulda ist am Mittwochvormittag zudem eine Schlepper-Demofahrt geplant. Im Stadt- und Kreisgebiet kann es zu Einschränkungen im Verkehr kommen. Zwischen 10 und 14 Uhr werden etwa die B27 zwischen der Anschlussstelle Kaiserwiesen und Rothemann sowie die A66 zwischen den Anschlussstellen Fulda-Süd und Neuhof-Nord voll gesperrt. Die Polizei bittet darum, die ausgewiesenen Umleitungen zu nutzen.

Am Vormittag hatte der Konvoi mit insgesamt rund 400 Fahrzeugen "bislang ohne besondere Vorkommnisse" die A66 erreicht, teilte die Polizei Osthessen auf X (vormals Twitter) mit.

Auch in Erbach (Odenwald) treffen sich Bauern um 15 Uhr zu einer Kundgebung auf dem Wiesenmarktgelände. Die Polizei rechnet ab 12 Uhr mit Verkehrsbehinderungen durch Traktor-Kolonnen. Besonders betroffen seien die Hauptverkehrsadern B45 und die B47.

Großdemo in Frankfurt am Donnerstag

Am Donnerstag ist auch in Frankfurt eine Protestaktion angekündigt, an der sich rund 1.500 Landwirtinnen und Landwirte unter anderem aus dem Main-Kinzig-Kreis, dem Hochtaunus und aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg beteiligen wollen.

Die Traktoren sollen laut Polizei zwischen 9 und 15 Uhr über fünf abgestimmte Strecken nach Frankfurt fahren. Ihr Ziel ist der Platz vor der Festhalle in der Ludwig-Erhard-Anlage, wo um 13 Uhr eine Kundgebung angemeldet ist.

Nach Angaben der Stadt fahren die Traktorenkolonnen aus dem Norden über die Friedberger Landstraße und die Lorscher Straße nach Frankfurt. Die Streckenführung aus dem Osten verläuft demnach über die Hanauer Landstraße, aus dem Süden über die Darmstädter Straße/Sachsenhäuser Warte und aus dem Westen über die Schmalkaldener Straße/Höchster Farbenstraße.

A648 teilweise für Traktoren gesperrt

Laut Polizei ist bis zum späten Nachmittag im gesamten Stadtgebiet mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Besonders betroffen sind demnach die Theodor-Heuss-Allee, die Ludwig-Erhard-Anlage, die Friedrich-Ebert-Anlage und die Nibelungenallee.

Zudem werde die A648 ab dem Westkreuz stadteinwärts sowie ab dem Ludwig-Erhard-Kreisel stadtauswärts voll gesperrt. Auch bei öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bussen und Straßenbahnen könne es zu Behinderungen kommen, teilte die Stadt mit.