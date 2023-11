Vermutlich ein Halloween-Streich hat in Maintal einen Brand verursacht. Der Schaden: rund 100.000 Euro. Auch andernorts in Hessen waren Polizei und Feuerwehren am Dienstagabend wegen Halloween im Einsatz.

Kleinere und größere Brände, Sachbeschädigungen und ein Angriff mit einer Pfefferpistole: Polizei und Feuerwehren in Hessen hatten an Halloween am Dienstagabend so manchen Einsatz.

Böller durch zerbrochene Scheibe geworfen

Rund 100.000 Euro Schaden entstand laut Polizei durch einen Böller an einem Gebäude auf einem Schulgelände in Maintal (Main-Kinzig), das von einem Jugendclub und mehreren Vereinen genutzt wird.

Unbekannte sollen den Feuerwerkskörper durch eine zerbrochene Scheibe geworfen haben, wie ein Sprecher der Polizei in Offenbach mitteilte. Wer den Böller geworfen hatte, werde weiter ermittelt.

Zeugen berichteten nach Angaben der Polizei davon, dass es sich um Jugendliche gehandelt habe. Nach ersten Erkenntnissen hielten die Beamten einen Zusammenhang zu Halloween-Streichen für wahrscheinlich.

Im Vergleich zu anderen Einsätzen wie etwa in Hamburg , handelte es sich in Hessen am Halloween-Abend überwiegend um eher harmlose Delikte, wie Polizeisprecherinnen und -sprecher aus verschiedenen Präsidien in Hessen am Mittwoch mitteilten.

17-Jähriger festgenommen

Eine Gruppe Jugendlicher beispielsweise soll am Dienstagabend in Frankfurt Eier und Böller auf eine Straße und verschiedene Grundstücke geworfen haben. Von einem 52-Jährigen konfrontiert, soll ein 17-Jähriger diesem mit einer Pfefferpistole ins Gesicht geschossen und ihn leicht verletzt haben, wie die Frankfurter Polizei mitteilte.

Der 17-Jährige sei festgenommen worden, habe dabei aber Widerstand geleistet und die Beamten beleidigt. "Ansonsten war es überschaubar und friedlich", sagte ein Sprecher der Polizei in Frankfurt.

Brennende Mülltonnen in Wiesbaden

In Wiesbaden gab es laut Polizei im Stadtteil Mainz-Kastel einen größeren Einsatz wegen Jugendlicher, die mit Böllern warfen und Mülltonnen anzündeten. Eier und Böller seien auch gegen Passanten und Polizeikräfte geworfen worden. Mindestens fünf Autos seien beschädigt worden, verletzt wurde nach Polizeiangaben aber niemand.

Einige der beteiligten Jugendlichen seien vor der Polizei erfolgreich weggerannt. 15 Personen seien über den Abend hinweg kontrolliert worden, gegen diese habe es jedoch keinen konkreten Tatverdacht gegeben.

Beschädigte Wohnungstür und Sportmatte

Auch in Südhessen gab es für die Polizei am Dienstagabend wenig Ruhe: In Rüsselsheim wurde Polizeiangaben zufolge von bislang Unbekannten so stark gegen eine Wohnungstür geschlagen, dass dadurch Löcher entstanden.

Wie die Polizei mitteilte, brannte in Babenhausen (Darmstadt-Dieburg) ein Altkleidercontainer, in Bensheim (Bergstraße) warf eine Gruppe Eier und Böller in einer Sporthalle, in der sich gerade Sportler befanden. Es sei aber niemand verletzt und lediglich eine Matte beschädigt worden.

Ebenfalls in Bensheim seien zwei Jugendliche vorübergehend festgenommen worden, weil sie eine Mülltonne in Brand gesetzt haben sollen.

Eierwürfe in Ost-, Nord- und Mittelhessen

In Bebra (Hersfeld-Rotenburg) warfen zwei Jugendliche einem 65-Jährigen von E-Scootern aus ein Ei gegen den Kopf. Der Mann stürzte und verletzte sich leicht, wie die Polizei in Fulda mitteilte.

Auch in Nordhessen berichtete eine Polizeisprecherin von "einigen Eierwerfern". "Es gab Eierwürfe gegen ein Auto, eine verschmutzte Hauswand, aber nichts Schwerwiegendes" sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums in Gießen.