Viele Universitäten, Hochschulen und Forschungsinstitutionen ziehen sich gemeinsam von der Plattform X zurück.

Damit ziehe man die Konsequenz aus den Entwicklungen bei der Plattform, teilte die Goethe-Universität Frankfurt am Freitag mit. Wissenschaftliche Einrichtungen bräuchten ein Kommunikationsumfeld, in dem faktenorientiert und demokratisch diskutiert wird. Mit Respekt, Freiheit und Weltoffenheit. Das sei seit der Übernahme durch US-Milliardär Elon Musk aber nicht mehr möglich. In ganz Deutschland sind an der Aktion mehr als 60 Hochschulen beteiligt.