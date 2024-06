Auch hessische Regionen sind von Hochwasser betroffen. Eine Schlammlawine in Alsfeld sorgt für vollgelaufene Keller, ein über die Ufer getretener Bach für eine geflutete Autobahn. An Rhein und Neckar werden steigende Pegel erwartet.

Vor allem in Süddeutschland richtet das Hochwasser derzeit große Schäden an, ein Feuerwehrmann ist in Bayern ums Leben gekommen . Auch Hessen ist stellenweise von Hochwasser betroffen. In Alsfeld (Vogelsberg) musste die Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag wegen Schlammlawinen in mehreren Ortsteilen mehrfach ausrücken.

Der Starkregen ließ zudem zahlreiche Keller in Alsfeld vollaufen, wie die Fulaer Zeitung berichtet. Am Morgen war die Feuerwehr damit beschäftigt, Schlamm und Geröll mit einem Radlader zur Seite zu schieben.

A7 geflutet

Zwischen den Anschlussstellen Bad Hersfeld-West und Homberg/Efze (Schwalm-Eder) war am Samstagabend nach Angaben der Feuerwehr ein neben der A7 fließender Bach über die Ufer getreten und hatte die Fahrbahn überspült. Stellenweise stand das Wasser 80 Zentimer hoch.

Infolge der Überflutung ereignete sich kurz vor 21 Uhr ein Unfall, an dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren. Eine Person wurde verletzt. Zur Schwere der Verletzungen und dem genauen Unfallhergang machte die Feuerwehr am Samstagabend noch keine genaueren Angaben.

Einsatzkräfte dämmen Bach ein

Der Autobahnabschnitt wurde daraufhin in Fahrtrichtung Kassel voll gesperrt. Gegen 23 Uhr wurde die Autobahn in Richtung Süden wieder freigegeben, Richtung Norden erst am Sonntag um 3 Uhr. wie die Polizei mitteilte. Zuvor mussten Wasser und Schlamm beseitigt werden.

Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW) ist es demnach gelungen, den Bach einzudämmen.

Maßnahmen in Wiesbaden

In Wiesbaden haben die Behörden unterdessen Schutzmaßnahmen gegen steigende Wasserstände von Rhein und Main getroffen. Im Stadtteil Kostheim sei eine Hochwasserschutzwand aufgebaut worden, teilte die Feuerwehr am frühen Sonntagmorgen mit.

In rheinnahen Stadtteil Schierstein sei außerdem eine Pumpe installiert worden. Ufernahe Parkplätze sollten in den kommenden Tagen gemieden werden, warnte die Feuerwehr weiter. Derzeit werde nicht davon ausgegangen, dass weitere Maßnahmen nötig seien.

Steigende Pegel an Rhein und Neckar erwartet

Die hessische Hochwasservorhersagezentrale erwartet größere Hochwasser für die hessischen Flussabschnitte von Rhein und Neckar. Am Pegel Worms am Rhein in Rheinland-Pfalz wird demnach voraussichtlich am Sonntagvormittag die Meldestufe 1 überschritten - gegenüber am Rheinufer liegt Bürstadt (Bergstraße).

"Für den Rhein ist der Höchststand erst Montagabend oder Dienstagvormittag zu erwarten. In Mainz steigt er bis auf 680 Zentimeter an", sagt hr-Wetterexperte Andreas Wagner. Ab 630 Zentimeter wird die Schiffahrt eingestellt. "Ufernahe Radwege, Promenaden und Parkplätze können dann überschwemmt werden", so Wagner.

Das Hochwasser in Hessen bekommt viel Nachschub vom Neckar. Bei Rockenau in Baden-Württemberg nahe der hessischen Grenze stieg der Pegel von Freitagmittag bis Sonntagmorgen von 250 Zentimeter auf fast 740 Zentimeter an.

Das sind über fünf Meter in nicht einmal 48 Stunden. "Das ist enorm. Damit ist die Meldestufe 3 weit überschritten", sagt Experte Wagner. Welche Pegel es in Hessen gibt, zeigt eine Karte des HLNUG .