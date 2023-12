Hochwasser an der Eder in Allendorf-Battenfeld

Hochwasser an der Eder in Allendorf-Battenfeld Bild © Wolfhard Kahler

Intensiver Regen hat die Flusspegel in Hessen steigen lassen. Am Pegel Bad Karlshafen der Weser wurde die höchste Meldestufe überschritten. In Mittelhessen trat die Lahn über die Ufer. Die kommenden Tage soll es weiter regnen.

Es ist ein nasses Weihnachten in diesem Jahr. Intensiver und andauernder Regen hat dazu geführt, dass die Flusspegel hessenweit kräftig gestiegen sind. An zehn Pegeln in Mittel, Nord- und Osthessen war am Sonntagmorgen die Meldestufe 2 überschritten, an der Weser in Bad Karlshafen (Kassel) sogar die Meldestufe 3. Dort lag der Pegel bei 535 cm.

Wetter Wettervorhersage für Hessen Hessenwetter für die kommenden Tage: Das Wetter in Hessen, Kassel, Korbach, Marburg, Bad Hersfeld, Gießen, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Michelstadt und den umliegenden Regionen auf unserer Wetterkarte. Zur Übersicht

Dennoch erwies sich die Lage hier bislang als beherrschbar. Ein Sprecher vom Lagedienst des Landkreises Kassel sagte, Maßnahmen seien in Bad Karlshafen erst ab einem Pegel von 606 cm notwendig. In Wesertal-Lippoldsberg (Kassel) habe der Ortskern unter Wasser gestanden. Wie viele Keller dort vollliefen, konnte der Sprecher nicht sagen.

Einsätze gab es auch an der Orke in Landkreis Waldeck-Frankenberg. Hier war vorübergehend die Meldestufe 3 erreicht. Die Feuerwehr sicherte die Ufer mit Sandsäcken. An der Ulster in Philippsthal (Hersfeld-Rotenburg) war ebenfalls kurzzeitig Meldestufe 3 erreicht. Laut dem Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) gehen dort die Wasserstände aber wieder zurück.

Grundwasser drückt in Keller

In Kassel gab es laut Lagedienst kleinere Einsätze wegen vollgelaufener Keller. Grund war den Angaben zufolge der Rückstau von Grundwasser. Die Polizei in Kassel berichtete von einer eher ruhigen Lage. Im Werra-Meißner-Kreis gab es Behinderungen auf einigen Landstraßen wegen Hochwassers.

An der Lahn blieb es am Sonntagmorgen bei der Meldestufe 2, so etwa an den Pegeln Leun (Lahn-Dill) und Gießen-Klärwerk, ebenso an der Fulda bei Bad Hersfeld und Fulda-Bronnzell. Auch für einige Pegel von Werra, Diemel und Eder wurde Stufe 2 gemeldet, so etwa bei Vöhl-Schmittlotheim (Waldeck-Frankenberg)

An der Kinzig bei Hanau sowie am Rhein bei Mainz blieb es zunächst bei Meldestufe 1, am Main wurde noch keine Meldestufe erreicht.

Es bleibt regnerisch

Die Meteorologen sagen für die kommenden Tage weitere Regenfälle voraus, so dass sich die Flusspegel über die Weihnachtstage wohl auf hohem Niveau halten werden. Für einige Landkreise gelten Unwetterwarnungen wegen ergiebigen Dauerregens und Sturmböen. Davon besonders betroffen sind der Norden und Nordwesten.

Externer Inhalt Externen Inhalt von Datawrapper (Datengrafik) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Datawrapper (Datengrafik) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Datawrapper (Datengrafik)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Weitere Informationen Die Meldestufen Meldestufe 1 ist erreicht, wenn Gewässer voll sind, teilweise sogar über die Ufer treten.

ist erreicht, wenn Gewässer voll sind, teilweise sogar über die Ufer treten. Meldestufe 2 entspricht einem größeren Hochwasser, zum Beispiel der Überflutung ufernaher Grundstücke. Es kann leichte Verkehrsbehinderungen auf Gemeinde- und Hauptverkehrsstraßen geben. Einzelne Gebäude sind gefährdet, Keller können volllaufen.

entspricht einem größeren Hochwasser, zum Beispiel der Überflutung ufernaher Grundstücke. Es kann leichte Verkehrsbehinderungen auf Gemeinde- und Hauptverkehrsstraßen geben. Einzelne Gebäude sind gefährdet, Keller können volllaufen. Meldestufe 3 entspricht einem außergewöhnlichem Hochwasser: Bebaute Gebiete sind im größerem Umfang überflutet, überörtliche Verkehrsanbindungen können gesperrt sein, möglicherweise müssen Deiche verstärkt werden. Ende der weiteren Informationen