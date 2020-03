Wie viele Corona-Fälle gibt es aktuell? Wie schnell breitet sich das Virus aus? Welche Altersgruppen sind betroffen? Wo gibt es besonders viele Fälle? Hier finden Sie die bestätigten Coronavirus-Infektionen in Hessen auf einer interaktiven Karte.

In Hessen sind derzeit 3.301 bestätigte Corona-Fälle bekannt, gegenüber Montag eine Zunahme von 6,5 Prozent oder 201 Fällen. Derzeit kommen so 52 Corona-Fälle auf 100.000 Hessinnen und Hessen. Die Zahlen werden vom Sozialministerium täglich aktualisiert, aufgeschlüsselt nach Kreisen. Bekannt sind inzwischen 19 Todesfälle; ein bereits gemeldeter Fall aus dem Kreis Limburg ist noch nicht in der Ministeriums-Statistik vermerkt. (Stand: 31.03., 14 Uhr)

Externer Inhalt Externen Inhalt von Datawrapper (Datengrafik) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Datawrapper (Datengrafik) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Datawrapper (Datengrafik)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Steigerungsrate in Hessen

Entscheidend für den Verlauf der Pandemie ist, wie schnell sich die Krankheit ausbreitet - ob es gelingt, das Virus auszubremsen und den Krankenhäusern und Ärzten so mehr Zeit zu geben. Die hier angegebene Steigerungsrate gibt den Durchschnitt der letzten drei Tage an.

Externer Inhalt Externen Inhalt von Datawrapper (Datengrafik) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Datawrapper (Datengrafik) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Datawrapper (Datengrafik)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Die Kurven zeigen an, wie gut das im Vergleich gelingt: je steiler die Linie, desto schneller breitet sich das Virus aus. Die Trendlinien zeigen jeweils die Entwicklung in den vergangenen sieben Tagen.

Externer Inhalt Externen Inhalt von Datawrapper (Datengrafik) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Datawrapper (Datengrafik) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Datawrapper (Datengrafik)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Durch die Inkubationszeit von einer Woche wirken sich Gegenmaßnahmen wie die Absage von Veranstaltungen und Versammlungen erst nach etwa 9 bis 10 Tagen aus - das gilt auch für die Auswirkungen der Schulschließungen (16.03.) und das Kontaktverbot (23.03.).

Externer Inhalt Externen Inhalt von Datawrapper (Datengrafik) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Datawrapper (Datengrafik) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Datawrapper (Datengrafik)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Altersstruktur, Schwere der Fälle

Die Aufschlüsselung nach Altersgruppen zeigt: In Hessen werden bislang die meisten Infektionen bei Menschen in der Mitte des Lebens entdeckt - umgerechnet auf je 100.000 Menschen gibt es in der Altersgruppe 35-59 Jahre die meisten gemeldeten Corona-Fälle.

Externer Inhalt Externen Inhalt von Datawrapper (Datengrafik) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Datawrapper (Datengrafik) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Datawrapper (Datengrafik)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Die täglich aktualisierten Daten des Sozialministeriums enthalten keine Details zu Infektionswegen und Umständen des Falls; deswegen können wir diese Informationen nicht angeben. Auch über die Anzahl der als geheilt geltenden Infizierten haben wir vom Ministerium keine Angaben; dafür zeigt die folgende Aufstellung, wie viele der Infizierten im Krankenhaus behandelt werden, und wie intensiv sie betreut werden müssen.

Externer Inhalt Externen Inhalt von Datawrapper (Datengrafik) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Datawrapper (Datengrafik) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Datawrapper (Datengrafik)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Weitere Informationen Unterschiedliche Quellen, unterschiedliche Zahlen? Für Deutschland sind immer wieder unterschiedliche Zahlen zu lesen - die zentrale Melde-Datenbank des Robert-Koch-Instituts hat dabei oft andere Zahlen als das Ministerium, von anderen Quellen ganz zu schweigen. Wie die Abweichungen zustande kommen, hat NDR.de aufgeschrieben.



hessenschau.de nutzt der Vergleichbarkeit wegen die Zahlen des hessischen Sozialministeriums. Sie werden zu einem anderen Zeitpunkt erhoben als die Zahlen des RKI, beruhen aber auf derselben Datenbank. Ende der weiteren Informationen

Externer Inhalt Externen Inhalt von Flourish (Datengrafik) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Flourish (Datengrafik). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Flourish (Datengrafik) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Flourish (Datengrafik). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Flourish (Datengrafik)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Überblick über Corona-Infektionen in Deutschland:



Das Corona-Dashboard des Robert-Koch-Instituts - die amtlich gemeldeten Fälle

Externer Inhalt Externen Inhalt von Datawrapper (Datengrafik) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Datawrapper (Datengrafik) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Datawrapper (Datengrafik)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Mehr zum Thema: Themenseite Coronavirus