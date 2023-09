Unter Bäumen begraben: das Gewitter hinterließ – wie hier in Frankfurt – am Freitagabend Spuren in Hessen

Bild © privat

Gewitter mit Regen und Sturm – Baum fällt auf Oberleitung in Frankfurt

Eine Regenfront mit Sturmböen ist über weite Teile Hessens gezogen. An mehreren Stellen fielen Bäume auf Straßen. In Frankfurt wurde die Oberleitung einer Straßenbahn beschädigt.

Starkregen und Sturmböen haben am Freitagabend für zahlreiche Einsätze von Feuerwehr und Polizei gesorgt. Die Schlechtwetterfront zog über weite Teile Hessens – und sorgte stellenweise für Verkehrsbehinderungen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

In Frankfurt kam es zu zahlreichen Einsätzen der Feuerwehr. Im Gallus fiel ein Baum auf die Oberleitung der Straßenbahn. Die Linien 11, 14 und 21 konnten in dem Bereich nicht mehr fahren. Nach etwa einer Stunde konnten die Bahnen wieder fahren, es kam noch zu Verspätungen.

Auch an anderen Stellen in Frankfurt stürzten Bäume um oder rissen Äste ab, wie die Feuerwehr bei X (Twitter) meldete. Die Polizei sprach auch von umgekippten Bauzäunen und kleineren Schäden an Fahrzeugen.

Die Feuerwehr war an zahlreichen Stellen im Stadtgebiet im Einsatz – unter anderem im Stadtteil Dornbusch, dort fielen mehrere Bäume auf parkende Autos. "Es wurde niemand verletzt", teilte die Frankfurter Feuerwehr mit. Am Flughafen ging für eine halbe Stunde nichts mehr, es kam bei zahlreichen Flügen zu Verspätungen.

Frankfurt-Dornbusch: Dieser Baum wurde komplett entwurzelt Bild © privat

Auch in Wiesbaden hatten die Einsatzkräfte zu tun – und kümmerten sich um umgestürzte Bäume und Äste auf den Straßen.

Stau auf A5 wegen Ast

Auf der B255 zwischen Bischoffen (Lahn-Dill) und Gladenbach-Weidenhausen (Marburg-Biedenkopf) fielen mehrere Bäume auf die Fahrbahn. Sie wurde in beide Richtungen gesperrt. In der Wetterau warnte die Polizei wegen starker Regenfälle zeitweise vor Aquaplaning.

In Südhessen sürzte auf der A5 zwischen Bensheim und Heppenheim (Bergstraße) ein großer Ast auf die Fahrbahn, wie die Polizei meldete. Es bildete sich ein Stau in beiden Richtungen. Auch in Darmstadt hatten die Einsatzkräfte laut Polizei mit umgestürzten Bäumen und Bauzäunen zu kämpfen.