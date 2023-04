Nach fünf Wochen Streik auf der Raststätte Gräfenhausen ist eine Einigung zwischen osteuropäischen Fernfahrern und ihrem polnischen Arbeitgeber erzielt worden. Die Bedingungen der Fahrer seien von der Spedition grundsätzlich akzeptiert worden, sagte der Verhandlungsführer.

Im Lkw-Fahrer-Streik an der A5 nahe Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) ist am Mittwoch offenbar der Durchbruch gelungen. Der Unterhändler der vor allem aus Georgien und Usbekistan stammenden Fahrer, Gewerkschafter Edwin Atema aus den Niederlanden, sagte am Mittag, Details der Vereinbarung sollten am späten Nachmittag bekanntgegeben werden.

Die Fahrer dürften aber auf ihr Geld hoffen. "In den nächsten Stunden werden noch die letzten Einzelheiten geklärt", sagte Atema. Er lobte noch einmal den Willen und das Durchhaltevermögen der Fahrer. Wann die Lkw nach Beendigung des Streiks an der Rastanlage abgeholt werden können, steht noch nicht fest. Einige der Fahrer haben bereits angekündigt, nicht mehr für ihren Auftraggeber weiterarbeiten zu wollen.

Fernfahrer drohten mit Hungerstreik

Seit dem 18. März hatte sich eine zunehmende Zahl der Fahrer des polnischen Unternehmens mit ihren Fahrzeugen an der Raststätte Gräfenhausen dem Streik angeschlossen. Inzwischen sind es 65 Fahrer, die auch von deutschen Gewerkschaften und dem Beratungsnetzwerk Faire Mobilität unterstützt wurden.

Die Fernfahrer waren in den Streik getreten, weil sie nach eigenen Angaben seit Wochen, teilweise seit Monaten nicht bezahlt worden waren. Einen Teil ihres Lohns erhielten sie, doch noch immer schulde der polnische Spediteur ihnen rund 100.000 Euro, hieß es vor einer Woche. Nachdem die Lohnverhandlungen zwischenzeitlich abgebrochen worden waren, hatten einige der Fahrer mit einem Hungerstreik gedroht.

Privat-Miliz aus Polen bedrängte streikende Fahrer

Die Fahrer, die monatelang auf europäischen Straßen unterwegs waren, lebten in der Zeit auf der Raststätte ausschließlich in ihren Fahrzeugen. Ein Arztmobil betreute sie.

Am Karfreitag war es zur Eskalation und zu einem Großeinsatz der Polizei auf der Raststätte gekommen. Der polnische Spediteur versuchte, den Streik mit Gewalt zu beenden. Dafür beauftragte er den in Polen prominenten Detektiv Krzysztof Rutkowski.

