Die Hinweistafel am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe zeigt Verspätungen und Ausfälle an.

Die Hinweistafel am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe zeigt Verspätungen und Ausfälle an. Bild © Till Möller

Das Sturmtief "Zoltan" sorgt wenige Tage vor Weihnachten für starke Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Die Zugverbindungen zwischen Kassel und Fulda wurden wegen Sturmschäden am Donnerstagabend komplett eingestellt. In Kassel und Frankfurt stehen für gestrandete Reisende Nachtzüge bereit.

Videobeitrag Video Sturmtief in Hessen: Vorsicht in den Bergregionen geboten Video Bild © hs Ende des Videobeitrags

Sturmböen und kräftige Regenfälle sorgen bereits seit Donnerstagnachmittag für Verkehrsbehinderungen auf den Straßen und bei der Deutschen Bahn. In Hessen fallen zahlreiche Fernverkehrszüge wegen des Sturmtiefs "Zoltan" aus.

Auf der ICE-Strecke zwischen Kassel und Fulda ging am Abend nichts mehr, wie die Deutsche Bahn mitteilte. In Kassel-Wilhelmshöhe stellte das Unternehmen einen Aufenthaltszug für gestrandete Passagiere bereit.

Auch am Frankfurter Hauptbahnhof können gestrandete Reisende in Nachtzügen unterkommen. Zwischen Frankfurt und Fulda war der Bahnverkehr ebenfalls nahezu zum Erliegen gekommen. Nach Angaben der Bahn fielen durch den Sturm Bäume auf Oberleitungen.

Bahn hebt Zugbindung auf

Beeinträchtigungen durch Sturmschäden gibt es laut der Bahn vor allem auch in Norddeutschland. Betroffen sind dadurch mehrere Verbindungen in den Süden - etwa auf der Strecke von Hannover nach Frankfurt. Die Bahn hob die Zugbindung für Donnerstag auf. Fahrgäste können ihre Tickets an einem späteren Tag nutzen.

Das Unternehmen verwies allerdings auch darauf, dass die Züge im Fernverkehr wegen der bevorstehenden Weihnachtstage bereits sehr stark ausgelastet seien.

Audiobeitrag Audio Zugausfälle wegen Sturmschäden Audio Die Hinweistafel am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe zeigt Verspätungen und Ausfälle an. Bild © Till Möller Ende des Audiobeitrags

Weihnachtsmärkte mussten schließen

In mehreren Regionen in Hessen wurden Straßen wegen umgestürzter Bäume vorübergehend gesperrt. Auch auf den Autobahnen liegen Äste oder umgefallene Schilder auf den Fahrbahnen.

In Kassel musste der Weihnachtsmarkt aus Sicherheitsgründen geschlossen werden. Grund war nach Angaben der Kassel Marketing GmbH eine Sturmwarnung des Deutschen Wetterdienstes mit Böen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Auch in Wiesbaden musste der Weihnachtsmarkt wegen des Sturms früher als geplant schließen.

Wetter Wettervorhersage für Hessen Hessenwetter für die kommenden Tage: Das Wetter in Hessen, Kassel, Korbach, Marburg, Bad Hersfeld, Gießen, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Michelstadt und den umliegenden Regionen auf unserer Wetterkarte. Zur Übersicht

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen