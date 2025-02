Check zur Bundestagswahl Harte Zeiten für grünen Stahl aus Hessen

Das Dröhnen der Maschinen übertönt das leise Seufzen der Branche nicht, auch nicht in der Produktionshalle von Outokumpu in Dillenburg (Lahn-Dill). "Wir sind momentan leider nicht voll ausgelastet", berichtet Henrik Lehnhardt, der Arbeitsdirektor und Geschäftsführer dort. "Und der Markt ist momentan sehr herausfordernd."

Dabei gilt das mittelhessische Werk des finnischen Edelstahl-Unternehmens eigentlich als Vorzeige-Standort: Riesige Edelstahl-Bündel liegen versandbereit, jeweils 25 Tonnen schwer. Es sind Pfannen, Spülmaschinen und Autoteile von morgen. Edelstahl aus Europa - mit deutlich reduziertem CO2-Fußabdruck.

Outokumpu ist mit großen Schritten unterwegs in Richtung grüner Edelstahl, vor allem durch den Einsatz recycelter Materialien und erneuerbarer Energien, wie Lehnhardt darlegt. In Finnland soll dieses Jahr zusätzlich eine völlig klimaneutrale Chrommine in Betrieb gehen - als erste in Europa.

Rund 1,4 Tonnen Kohlendioxid werden derzeit nach Angaben des Unternehmens pro Tonne Edelstahl bei der Standardproduktion von Outokumpu freigesetzt. Das liege weit unter dem weltweiten Durchschnitt von rund fünf Tonnen, heißt es. Eine neue Produktlinie setzt inzwischen sogar auf 100 Prozent Recycling-Material mit erneuerbaren Energien und ist damit nahe dran an der Klimaneutralität. Outokumpu wirbt für sich, dass es damit derzeit den nachhaltigsten Edelstahl weltweit herstellt.

Outokumpu stellt Edelstahl über die Elektrostahlroute her. Der potenzielle Einsatz von Wasserstoff spiele dabei eine geringere Rolle als bei der Produktion im Hochofen mit Koks, erklärt Lehnhardt. Viel wichtiger sei für Outokumpu Zugang zu bezahlbarem grünen Strom. "Auch verfügbare Bio-Gase wären vorteilhaft", sagt der Stahl-Manager.

Die Nachfrage nach grünem Edelstahl steige, etwa von Unternehmen, die selbst ambitionierte Klimaziele verfolgen, berichtet Lehnhardt. Outokumpus besonders nachhaltigen Green Circle Steel findet man zum Beispiel in ökologisch zertifizierten Pfannen und Messern.

Hessen hat insgesamt weniger Stahlindustrie als etwa Nordrhein-Westfalen. Aber: Hier gibt es auch viele Unternehmen, die Stahl weiterverarbeiten, besonders in Mittelhessen. Laut IHK Lahn-Dill weist der Bezirk die weitaus größte Industriedichte in Hessen auf.

Die hessische Stahlindustrie konzentriert sich auf die Elektrostahlroute. Hier wird Stahlschrott in einem Lichtbogenofen mit elektrischer Energie geschmolzen. Dieses Verfahren ist umweltfreundlicher, da es in großem Umfang Recyclingmaterial verwendet. Es macht etwa ein Drittel der deutschen Stahlerzeugung aus.

Das Unternehmen fordert trotzdem: Es müsse bessere Absatzmöglichkeiten für nachhaltig produzierten Stahl geben. Die Kritik: Unternehmen in Deutschland und der EU müssten zwar viele Auflagen und Zielvorgaben erfüllen. Bei öffentlichen Projekten werde dann aber häufig billigerer - und weniger grüner - Stahl aus Asien gekauft.

Zur Wahrheit gehört auch, dass die energieintensivsten Prozesse bei Outokumpu derzeit nicht in Deutschland, sondern in Skandinavien stattfinden. Dort sei Strom günstiger und emissionsärmer, auch durch den Einsatz von Atomkraft, erklärt Lehnhardt.

In Dillenburg wird dieses Vormaterial aus Schweden oder Finnland dann weiterverarbeitet. Eine derartig CO2-arme und wirtschaftliche Edelstahlproduktion ausschließlich in Deutschland ist laut Outokumpu derzeit nicht machbar.

Auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) Lahn-Dill teilt das Seufzen der Branche. "Unsere Region ist über Generationen von Stahlverarbeitung und Stahlveredelung geprägt", sagt Hauptgeschäftsführer Dietmar Persch. Dem Standort gehe es aufgrund der politischen Rahmenbedingungen derzeit nicht gut, meint er.

Die Linke spricht sich für eine konsequente staatliche Steuerung der Transformation der Industrie aus. Am Beispiel der Stahlindustrie heißt es in ihrem Wahlprogramm : Man wolle durch öffentliche Beschaffung, Produktstandards und Quoten auf Leitmärkten den ökologischsten und tariflich abgedeckt produzierten Produkten Vorteile einräumen. Die Linke fordert umfangreiche Investitionen in erneuerbare Energien, Wasserstoff nennt sie jedoch den "Champagner der Energiewende". Er solle nur dort eingesetzt werden, wo er erwiesenermaßen notwendig sei und es keine praktikablen Alternativen gebe, etwa als langfristiger Energiespeicher.

Die FDP legt den Fokus auf marktwirtschaftliche Lösungen und internationalen Wettbewerb und spricht sich gegen staatliche Subventionen aus. Sie plädiert für Steuererleichterungen und den Abbau von Regulierungen für Unternehmen. Sie will bezahlbare Energie und einen insgesamt besseren Netzausbau erreichen. Die Netzentgelte will sie umfassend reformieren, moderne Kernkraftwerke subventionsfrei etablieren und die heimische Erdgasförderung ausbauen. Auch eine Wasserstoffwirtschaft und erneuerbaren Energien will sie ausbauen. Auf die Stahlindustrie konkret geht die FDP in ihrem Wahlprogramm nicht ein.

Die Grünen betonen das Instrument des CO2-Preises als zentralen Anreiz zur CO2-Einsparung in der Industrie. Durch ausgeweitete Klimaschutzverträge wollen sie Unternehmen finanziell fördern, die viel Kohlendioxid einsparen. Konkret im Hinblick auf Stahl setzen sie sich in ihrem Wahlprogramm für "Grüne Leitmärkte" ein: Anpassungen im Vergaberecht, um beispielsweise bei öffentlichen Aufträgen eine Mindestquote von grünem Stahl zu erreichen.

Die Union unterstreicht die Notwendigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie zu erhalten. Sie spricht sich für Steuersenkungen, Bürokratieabbau und niedrigere Energiekosten aus. Die Wasserstoffinfrastruktur soll flächendeckend ausgebaut werden. Zum Thema Stahl schreibt sie in ihrem Wahlprogramm : Man setze auf sogenannte Pioniermärkte, mit denen über Quoten ein effizienter Markthochlauf gelingen könne. Nicht der Staat solle durch Förderung entscheiden, wer am Markt teilnehmen darf.

Die SPD setzt laut Wahlprogramm auf eine Investitionsprämie, den Made-in-Germany-Bonus. Sie will zudem "Leitmärkte für grünen Stahl made in Germany" einführen, also feste Anteile von grünem Stahl, zum Beispiel bei der Bahn oder in Umspannplattformen. Außerdem will sie das Wasserstoffnetz weiter ausbauen. Sie will auch erreichen, dass mehr besonders stromintensive Unternehmen von den bestehenden Regeln reduzierter Netzentgelte profitieren können.

