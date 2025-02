Bundestagswahl 2025 in Hessen

Hier finden Sie am Sonntag nach 18 Uhr die Ergebnisse der Auszählung der Bundestagswahl für Modautal (Landkreis Darmstadt-Dieburg) im Wahlkreis 185.

Veröffentlicht am 22.02.25 um 07:56 Uhr

Die rund 4,3 Millionen Wahlberechtigten in Hessen sind am 23. Februar zur Wahl des 21. Deutschen Bundestags aufgerufen. Hier finden Sie nach 18 Uhr den jeweiligen Auszählungsstand in Modautal, dem Wahlkreis 185 und in Hessen.

Zur Bundestagswahl 2025 treten diese Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis 185 (Darmstadt) an:





Andreas Larem (SPD), geb. 1964, Mitglied des Deutschen Bundestages

Dr. Astrid Mannes (CDU), geb. 1967, Mitglied des Deutschen Bundestages

Philip Krämer (GRÜNE), geb. 1992, Mitglied des Deutschen Bundestages

Viola Gebek (FDP), geb. 1999, Marketingmanagerin

Anja Swars (AfD), geb. 1964, Fachkrankenschwester

Jakob Migenda (Die Linke), geb. 1994, Campaigner

Stella Streit (FREIE WÄHLER), geb. 1997, Juristin

Mitja Stachowiak (Tierschutzpartei), geb. 1993, Elektroingenieur

Roland Hardt (Die PARTEI), geb. 1969, Dipl.-Ingenieur

Ana Lena Herrling (Volt), geb. 1990, Ingenieurin Wassertechnik

Anna Schupp (MLPD), geb. 1983, Mediengestalterin

Modautal: Zweitstimmen bei der vorherigen Bundestagswahl

Bei der letzten Bundestagswahl verteilten sich die Zweitstimmen in Modautal wie folgt auf die Parteien: