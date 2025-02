Bundestagswahl 2025 in Hessen

Hier finden Sie am Sonntag nach 18 Uhr die Ergebnisse der Auszählung der Bundestagswahl für Rüsselsheim (Landkreis Groß-Gerau) im Wahlkreis 183.

Veröffentlicht am 22.02.25 um 07:57 Uhr

Die rund 4,3 Millionen Wahlberechtigten in Hessen sind am 23. Februar zur Wahl des 21. Deutschen Bundestags aufgerufen. Hier finden Sie nach 18 Uhr den jeweiligen Auszählungsstand in Rüsselsheim, dem Wahlkreis 183 und in Hessen.

Zur Bundestagswahl 2025 treten diese Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis 183 (Groß-Gerau) an:





Melanie Wegling (SPD), geb. 1990, Mitglied des Deutschen Bundestages

Marcus Kretschmann (CDU), geb. 1971, Bürgermeister

Isabel Köhler-Hande (GRÜNE), geb. 1983, Justizbeamtin

Stephan Dehler (FDP), geb. 1984, Geschäftsführer

Ingeborg Horn-Posmyk (AfD), geb. 1957, Rentnerin

Jörg Cezanne (Die Linke), geb. 1958, Mitglied des Deutschen Bundestages

Rolf Leinz (FREIE WÄHLER), geb. 1963, Dipl.-Verwaltungswirt (FH)

Uwe Lautenschläger (Volt), geb. 1969, Sozialpädagoge

Anne Fröhlich (MLPD), geb. 1975, Logopädin

Rüsselsheim: Zweitstimmen bei der vorherigen Bundestagswahl

Bei der letzten Bundestagswahl verteilten sich die Zweitstimmen in Rüsselsheim wie folgt auf die Parteien: