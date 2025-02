Bundestagswahl 2025 in Hessen

Hier finden Sie am Sonntag nach 18 Uhr die Ergebnisse der Auszählung der Bundestagswahl für Steinbach (Taunus) (Hochtaunuskreis) im Wahlkreis 180.

Veröffentlicht am 22.02.25 um 07:57 Uhr

Die rund 4,3 Millionen Wahlberechtigten in Hessen sind am 23. Februar zur Wahl des 21. Deutschen Bundestags aufgerufen. Hier finden Sie nach 18 Uhr den jeweiligen Auszählungsstand in Steinbach (Taunus), dem Wahlkreis 180 und in Hessen.

Zur Bundestagswahl 2025 treten diese Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis 180 (Main-Taunus) an:





Nancy Faeser (SPD), geb. 1970, Juristin

Norbert Altenkamp (CDU), geb. 1972, Dipl.-Volkswirt

Dr. Anna Lührmann (GRÜNE), geb. 1983, Mitglied des Deutschen Bundestages

Bettina Stark-Watzinger (FDP), geb. 1968, Dipl.-Volkswirtin

Christian Douglas (AfD), geb. 1978, Bankkaufmann

Thomas Völker (Die Linke), geb. 1986, wissenschaftl. Referent

Frank Bergmann (FREIE WÄHLER), geb. 1975, Volkswirt

Fiona Byrne (Volt), geb. 1989, Bestatterin

Andreas Steba (BÜNDNIS DEUTSCHLAND), geb. 1979, Architekt

Steinbach (Taunus): Zweitstimmen bei der vorherigen Bundestagswahl

Bei der letzten Bundestagswahl verteilten sich die Zweitstimmen in Steinbach (Taunus) wie folgt auf die Parteien: