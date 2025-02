Bundestagswahl 2025 in Hessen

Hier finden Sie am Sonntag nach 18 Uhr die Ergebnisse der Auszählung der Bundestagswahl für Wildeck (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) im Wahlkreis 168.

Veröffentlicht am 22.02.25 um 08:06 Uhr

Die rund 4,3 Millionen Wahlberechtigten in Hessen sind am 23. Februar zur Wahl des 21. Deutschen Bundestags aufgerufen. Hier finden Sie nach 18 Uhr den jeweiligen Auszählungsstand in Wildeck, dem Wahlkreis 168 und in Hessen.

Zur Bundestagswahl 2025 treten diese Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis 168 (Werra-Meißner – Hersfeld-Rotenburg) an:





Daniel Iliev (SPD), geb. 1984, Bürgermeister

Wilhelm Gebhard (CDU), geb. 1976, Bürgermeister

Awet Tesfaiesus (GRÜNE), geb. 1974, Rechtsanwältin

Alexander Bartholomäus (FDP), geb. 1976, Dipl.-Bauingenieur

Gerhard Schenk (AfD), geb. 1954, Mitglied des Landtages

Silvia Hable (Die Linke), geb. 1983, Sozialarbeiterin

Anja Zilch (FREIE WÄHLER), geb. 1967, Versicherungsfachfrau

Colin Rimbach (Volt), geb. 2004, Schriftsteller

Benjamin Jäger (), geb. 1983, kaufm. Angestellter

Wildeck: Zweitstimmen bei der vorherigen Bundestagswahl

Bei der letzten Bundestagswahl verteilten sich die Zweitstimmen in Wildeck wie folgt auf die Parteien: