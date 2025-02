Die Union wird bei der Bundestagswahl laut aktueller Hochrechnung stärkste Kraft, auch die AfD legt deutlich zu und landet auf Platz zwei. Die SPD rutscht ab. FDP und BSW müssen um den Einzug in den Bundestag bangen.

Auszählung der Briefwahlunterlagen in der Frankfurter Messehalle.

Bild © picture alliance/dpa | Andreas Arnold

Bei der Bundestagswahl landen CDU und CSU laut aktueller Hochrechnung von Infratest dimap mit 29,0 Prozent klar vorne (+4,9). Dahinter landet die AfD mit 19,6 Prozent (+9,2).

Der Wahlsieger von 2021, die SPD, verliert nach der Hochrechnung 9,7 Prozentpunkte und erhält 16,0 Prozent. Die Grünen werden Vierter mit 13,3 Prozent (-1,4). Sicher im Bundestag dürfte außerdem die Linke mit 8,6 Prozent sein (+3,7).

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Zittern müssen FDP und Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Die Liberalen erhalten laut Hochrechnung 4,9 Prozent (-6,5). Auf das BSW entfallen 4,7 Prozent der Stimmen (+4,7). Damit würden sie an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Die anderen Parteien werden in der Hochrechnung nicht gesondert ausgewiesen. Sie erhalten zusammen 3,9 Prozent (-4,8).

Nach dem Stand der Hochrechnung hätte damit eine schwarz-rote Koalition eine Mehrheit. Für Schwarz-Grün würde es rechnerisch derzeit nicht reichen. Die Wahlbeteiligung liegt voraussichtlich bei 84 Prozent.

Audiobeitrag Bild © Imago Images / DeFodi Images | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Freude bei der hessischen CDU

Hessens CDU-Spitzenkandidatin Patricia Lips reagierte erfreut über das Ergebnis der Union: "Ich bin nicht enttäuscht. Ich freue mich, dass wir die mit Abstand stärkste Partei sind und mit Friedrich Merz den Regierungsauftrag haben." Der SPD machte Lips indirekt schon ein Koalitionsangebot. "Ich rate der SPD, auf die Angebote von Friedrich Merz einzugehen."

Ergebnisse aus allen Städten und Gemeinden auf hessenschau.de

Den aktuellen Auszählungsstand für alle Wahlkreise, Landkreise, Städte und Gemeinden in Hessen finden Sie auf unseren Ergebnisseiten. Erste Ergebnisse aus den hessischen Gemeinden und Städten werden voraussichtlich innerhalb der ersten zwei Stunden nach Wahlschluss erwartet. Das vorläufige amtliche Endergebnis steht erfahrungsgemäß in den frühen Morgenstunden des Montags fest.

Wie entstehen Prognose und Hochrechnungen? Grundlage der 18-Uhr-Prognose ist eine repräsentative Befragung am Wahltag. Das Wahlforschungsinstitut infratest dimap, mit dem die ARD zusammenarbeitet, hat insgesamt 560 Wahlbezirke ausgewählt, in denen die Wählerinnen und Wähler nach Verlassen der Wahlräume gebeten werden, einen Fragebogen auszufüllen. Die Befragung ist freiwillig und anonym. Die Daten aus dieser sogenannten Exit Poll sind auch die Basis für eine Reihe weiterer Analysen des Wahlergebnisses (etwa Wahlverhalten nach Altersgruppen und Wählerwanderung). Sobald die Wahlvorstände Ergebnisse bekannt geben, fließen diese in die Hochrechnungen ein. Die Hochrechnungen werden im Laufe der Wahlnacht also immer genauer.

Auch in unserem Liveticker bleiben Sie informiert: Wir berichten über Entwicklungen, Reaktionen und Zahlen rund um die Wahl.

Zur Wahl aufgerufen waren in Hessen rund 4,3 Millionen Menschen ab 18 Jahren. 360 Kandidatinnen und Kandidaten standen auf den Landeslisten oder als Direktbewerber in einem der 22 hessischen Wahlkreise zur Wahl.

SPD 2021 vor der Union

Aus der letzten Bundestagswahl 2021 war die SPD als Sieger hervorgegangen. Damals gingen in Hessen zahlreiche Direktmandate von der CDU an die Sozialdemokraten. Bei den Zweitstimmen kam die SPD bundesweit auf 25,7 Prozent, die Union auf 24,1 Prozent. Dritter wurden die Grünen (14,8 Prozent), Vierter die FDP (11,5 Prozent) vor der AfD (10,3 Prozent). Die Linke schaffte es mit 4,9 Prozent nur deshalb in den Bundestag, weil sie drei Wahlkreise gewann.

In Hessen erreichte die SPD sogar 27,6 Prozent der Stimmen, die CDU 22,8 Prozent. Die Grünen wurden mit 15,8 Prozent drittstärkste Partei, gefolgt von der FDP mit 12,8 Prozent der Stimmen. Die AfD kam auf 8,8 Prozent, die Linke erhielt 4,3 Prozent der Wählerstimmen.

Dieser Text wird fortlaufend aktualisiert.