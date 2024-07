Digitale Karten für Waldbrandbekämpfung in Hessen

Im Kampf gegen Waldbrände können Feuerwehren, Forstbehörden und Rettungsdienste in Hessen jetzt digitale Karten nutzen.

Veröffentlicht am 29.07.24 um 14:45 Uhr

Die Einsatzkräfte bekommen Zugriff auf waldbrandrelevante Daten aus den Wäldern, teilten Innenministerium und Forstministerium am Montag mit. Demnach können sie sich unterwegs ein Bild von Waldwegen machen oder erfahren, wo Löschwasser entnommen werden kann. Für die Zukunft sei auch eine Nutzung per App geplant. Über 50 Waldbrände hatten 2023 in Hessen rund 20,5 Hektar abgebrannte Fläche zurückgelassen.