In Hessen sind eine neue Bürgermeisterin und zwei neue Bürgermeister gewählt worden: in Königstein, Mühltal und Wetter. In Egelsbach kommt es zu einer Stichwahl. Bei einem Bürgerentscheid in Sulzbach stand die Zukunft des Bürgerhauses zur Abstimmung.

In fünf hessischen Kommunen wurde am Sonntag gewählt: Bei drei Stichwahlen wurden eine Bürgermeisterin und zwei Bürgermeister gewählt. Bei einer weiteren Bürgermeisterwahl konnte keiner der Bewerber eine absolute Mehrheit erreichen, auch hier kommt es zu einer Stichwahl. In einer weiteren Kommune gab es einen Bürgerentscheid.

Die Entscheidungen im Einzelnen:

Königstein: Schenk-Motzko (CDU) neue Bürgermeisterin

Neue Bürgermeisterin in Königstein im Taunus (Hochtaunuskreis) wird Beatrice Schenk-Motzko (CDU). Sie setzte sich am Sonntag mit 53,65 Prozent der Wählerstimmen gegen Nadja Majchrzak (Aktionsgemeinschaft Lebenswertes Königstein, kurz: ALK) durch, die auf 46,35 Prozent kam. Die Wahlbeteiligung lag bei 49,62 Prozent.

Der bisherige Rathauschef Leonhard Helm (CDU) war nicht mehr angetreten.

Wetter: Schmidt-Mankel neuer Bürgermeister

Auch in der Stadt Wetter (Marburg-Biedenkopf) ist nun klar, wer an die Rathaus-Spitze kommt: Nachfolger von Kai-Uwe Spanka (parteilos), der seit 2006 im Amt ist, wird Sven Schmidt-Mankel (unabhängig). Er kam in der Stichwahl auf 71,02 Prozent der Wählerstimmen. Gegenkandidat Matthias Gnau (SPD) erreichte 28,98 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 52,65 Prozent.

Mühltal: Starke (CDU) neuer Bürgermeister

In der rund 14.000-Einwohner-Gemeinde Mühltal (Darmstadt-Dieburg) wird Niels Starke (CDU) neuer Bürgermeister. Er kam bei der Stichwahl auf 61,46 Prozent der Wählerstimmen. Gegenkandidatin Linda Frey (Grüne) erreichte 38,54 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 56,87 Prozent.

Amtsinhaber Willi Georg Muth (FDP) war bei der Bürgermeisterwahl am 21. Januar als unabhängiger Bewerber angetreten, schaffte es aber nicht in die Stichwahl.

Stichwahl in Egelsbach

Eine Bürgermeisterwahl fand am Sonntag auch in der Gemeinde Egelsbach (Offenbach) statt. Angetreten waren Amtsinhaber Tobias Wilbrand (Grüne), Daniel Görich (SPD) und Tobias Friedberger (Grüne). Eine absolute Mehrheit erreichte niemand. In die Stichwahl schafften es Wilbrand mit 42,79 Prozent der Stimmen und Friedberger mit 29,72 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 53,84 Prozent.

Die Stichwahl findet laut dem Landkreis Offenbach am 3. März statt.

Sulzbacher gegen Abriss des Bürgerhauses

Videobeitrag Video Bürgerhaus in Sulzbach: Sanieren oder abreißen? Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

In Sulzbach (Main-Taunus) waren die Wahlberechtigten am Sonntag per Bürgerentscheid dazu aufgerufen, über die Zukunft ihres Bürgerhauses zu entscheiden. Abzustimmen war über die Frage, ob es saniert werden soll und nicht - wie von der Gemeindevertretung beschlossen - für einen Neubau mit Seniorenwohnungen und Gaststätte abgerissen. Mit 61,75 Prozent der Stimmen entschieden sich Wählerinnen und Wähler für eine Sanierung. Die Wahlbeteiligung lag bei 43,21 Prozent.

Das notwendige Quorum, wonach mindestens 25 Prozent der Wahlberechtigten für eine Sanierung und gegen den Abriss stimmen mussten, wurde übererfüllt.