Rund 4,7 Millionen Hessen waren heute aufgerufen, ihre Stimme bei der Kommunalwahl abzugeben. Noch werden vielerorts die Stimmen ausgezählt. Was bisher feststeht: der Überblick.

4,7 Millionen Hessen haben bei den Kommunalwahlen am Sonntag ihre Stimmen abgegeben. Die Wahllokale schlossen um 18 Uhr. Abgestimmt wurde über die Zusammensetzung der neuen Kreistage, Stadt- und Gemeindeparlamente sowie der Ortsbeiräte für die Dauer von fünf Jahren. Bereits in den Tagen vor der Abstimmung hatte sich eine hohe Briefwahlquote abgezeichnet.

Die ersten drei Bürgermeisterwahlen waren gegen 19.15 Uhr ausgezählt: in Nüsttal, Dipperz (beide Fulda) und Liederbach (Main-Taunus). Die Ergebnisse finden Sie hier.

Bei den Oberbürgermeisterwahlen gehörten zu den ersten Ergebnissen die Stichwahl in Wetzlar und der Sieg von Claus Kaminsky (SPD) in Hanau. In Fulda setzte sich Amtsinhaber Heiko Wingenfeld (CDU) durch.

Außerdem wurden in fünf Kreisen Landräte gewählt: In Hersfeld-Rotenburg setzte sich SPD-Bewerber Torsten Warnecke gegen Amtsinhaber Michael Koch (CDU) durch. Im Odenwald siegte Amtsinhaber Frank Matiaske von der SPD. Auch im Schwalm-Eder-Kreis siegt Amtsinhaber Winfried Becker (SPD).

Erst Direktwahlen, dann Kommunalwahlen

Erst nach den Direktwahlen wurden die Stimmen der eigentlichen Kommunalwahlen ausgezählt. Die 422 Städte und Gemeinden haben neue Stadtverordnetenversammlungen bzw. Gemeindevertretungen gewählt (Gemeindewahlen) und zum Teil Ortsbeiräte (Ortsbeiratswahlen). Außerdem wurden die 21 Landkreistage (Kreiswahlen) neu besetzt. Das erste Kommunalwahl-Trendergebnis lag gegen 19.30 Uhr in Rosenthal (Waldeck-Frankenberg) vor.

In Frankfurt, Darmstadt, Gießen und Kassel lagen am Abend (Stand 21.15 Uhr) die Grünen vorn. In der Landeshauptstadt Wiesbaden zeichnete sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und Grünen ab. In Fulda war die CDU mit Abstand stärkste Partei, in Offenbach die SPD. Allerdings waren in den Städten mitunter zahlreiche Stimmen noch nicht ausgezählt.

Über die Ergebnisse der Wahl informieren wir Sie hier am Abend weiter auf hessenschau.de, im hr-fernsehen, Radio und auf unseren Social Media-Kanälen. Den aktuellen Stand der Ergebnisse der Kommunalwahl für alle Städte, Gemeinden und Landkreise können Sie in unserem Dashboard abrufen. Außerdem halten wir Sie mit einem Ticker auf dem Laufenden.

In Allendorf (Eder) und Bromskirchen (beide Waldeck-Frankenberg) entscheiden die Bürger zudem über die geplante Fusion ihrer beiden Gemeinden. Rund 4,7 Millionen Hessinnen und Hessen waren am Sonntag bei der Kommunalwahl aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Unter den Wahlberechtigten waren auch 423.000 nicht-deutsche Wahlberechtigte mit Staatsangehörigkeit eines anderen EU-Landes.

Trendergebnis, vorläufiges Ergebnis, amtliches Endergebnis

Noch in der Wahlnacht veröffentlicht das Statistische Landesamt fortlaufend Trendergebnisse aus den einzelnen Städten, Gemeinden und Kreisen. Dabei werden allerdings nur die Stimmzettel berücksichtigt, auf denen nur eine Liste angekreuzt wurde. Kumulierte und panaschierte Stimmen werden erst ab Montag ausgezählt. Ein hessenweites Trendergebnis wird noch in der Nacht veröffentlicht.

In das vorläufige amtliche Ergebnis fließen dann alle Stimmen ein. Es liegt spätestens eine Woche nach der Wahl vor, bei der vergangenen Wahl 2016 bereits am Mittwoch. Das amtliche Endergebnis veröffentlicht das Statistische Landesamt in der Regel zwei Wochen nach dem Wahltag. Bei der Kommunalwahl vor fünf Jahren erhielt die CDU landesweit 28,9 Prozent der Stimmen, es folgten SPD (28,5 Prozent), AfD (11,9 Prozent), Grüne (11,3 Prozent), Wählergruppen (7,4 Prozent), FDP (6,4 Prozent) und Linke (3,5 Prozent).

Und die Ausländerbeiratswahlen?

Zum ersten Mal zeitgleich mit der Kommunalwahl fand in diesem Jahr die Wahl der Ausländerbeiräte statt. Wann ein erstes Ergebnis vorliegen wird, ist laut Statistischem Landesamt unklar, weil zuerst alle anderen Wahlen ausgezählt werden. Die vorläufigen Ergebnisse sammelt der Landesausländerbeirat , die endgültigen Ergebnisse melden die Kommunen spätestens zwei Wochen nach der Wahl an das Statistische Landesamt.

Sendung: hr-fernsehen, #hrWahl - hessen hat gewählt, 14.03.2021, 18 Uhr