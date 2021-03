SPD in Offenbach behauptet sich als stärkste Partei

In der Stadt Offenbach hat die SPD ihre Position als stärkste Partei verteidigt. Ihr Trendwahl-Ergebnis bei der Kommunalwahl liegt leicht über dem von vor fünf Jahren. Wegen Stimmverlusten bei CDU und FDP droht der "Tansania-Koalition" das Aus.

Die Partei von Offenbachs Oberbürgermeister Felix Schwenke (SPD) hat bei der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung die meisten Stimmen erhalten. Mit 26,1 Prozent verbesserte sich die SPD am Sonntag im Vergleich zum Ergebnis bei der Wahl 2016 (24,8 Prozent).

Es handelt sich noch um ein Trendergebnis, für das zunächst nur die Stimmzettel mit Listenkreuz ausgezählt wurden. Das endgültige Ergebnis liegt voraussichtlich erst im Laufe der Woche vor.

CDU und Grüne dicht beieinander

Hinter der SPD liegen CDU und Grüne dicht beieinander - die CDU mit deutlichen Verlusten bei 18,8 Prozent (2016: 24,1) sowie die Grünen mit Zugewinnen bei 18,6 Prozent (2016: 14,5).

Weitere Trendergebnisse der Parteien und Listen, die auf mindestens einen Sitz in der Stadtverordnetenversammlung hoffen können:

AfD: 9,7 Prozent (2016: 9,0)

Die Linke: 9,0 Prozent (2016: 7,8)

FDP: 6,3 Prozent (2016: 9,5)

Freie Wähler: 4,1 Prozent (2016: 2,7)

BIG: 1,9 Prozent (2016: - )

Piratenpartei: 1,8 Prozent (2016: 1,7)

Forum Neues Offenbach: 1,7 Prozent (2016: 2,9)

Die Partei: 1,0 Prozent (2016: 0,5)

Junges Offenbach: 0,95 Prozent (2016: 1,3)

"Tansania-Koalition" droht das Aus

Sollte sich das Trendergebnis bestätigen, stehen die Chancen der SPD nicht schlecht, wieder Teil einer Koalition in der Stadtverordnetenversammlung zu werden. Obwohl sie dort auch bislang stärkste Fraktion war, wurde die SPD 2016 in Offenbach in die Opposition geschickt.

Die Sozialdemokraten arbeiteten sich seitdem an dem Vierer-Bündnis aus CDU, Grünen, FDP und Freien Wählern ab.

Die so genannte Tansania-Koalition wirkte mit ihren 37 von 71 Sitzen nach außen zwar stabil, musste sich aber mit dem durchaus selbstbewussten SPD-Oberbürgermeister Schwenke arrangieren. Nun droht der Tansania-Koalition aber ihre Mehrheit abhanden zu kommen.

Sendung: hr-fernsehen, #hrWahl - hessen hat gewählt, 14.03.2021, 23.00 Uhr