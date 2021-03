SPD in Wiesbaden von Platz eins auf Platz drei

Die SPD in Wiesbaden hat bei der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung deutlich an Stimmen verloren. Die bislang stärkste Partei rutschte ab auf den dritten Platz. Auf Platz eins liegt die CDU, die Grünen schossen auf Platz zwei.

In der Wiesbadener Stadtverordnetenversammlung verschieben sich die Sitzverteilungen - zum einen wegen deutlicher Verluste der SPD und zum anderen wegen hoher Zugewinne bei den Grünen.

Laut dem Trendergebnis vom Sonntag ist die CDU stärkste Partei mit 23,2 Prozent (2016: 24,7). Auf Platz zwei folgen die Grünen mit Zugewinnen von mehr als sieben Prozentpunkten. Sie liegen bei 21,7 Prozent (2016: 14,1).

SPD verliert aktuell mehr als sechs Prozentpunkte

Auf Platz drei liegt schließlich die SPD mit 19,7 Prozent (2016: 25,9). Das ist für die Partei von Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende aktuell ein Verlust von mehr als sechs Prozentpunkten in der Landeshauptstadt.

Für das Trendergebnis wurden zunächst nur die Stimmzettel mit Listenkreuz ausgezählt. Das endgültige Ergebnis liegt voraussichtlich erst im Laufe der Woche vor. Weitere Trendergebnisse der Parteien und Listen, die auf mindestens einen Sitz in der Stadtverordnetenversammlung hoffen können:

FDP: 10,8 Prozent (2016: 9,8)

AfD: 8,0 Prozent (2016: 12,8)

Die Linke: 5,9 Prozent (2016: 6,2)

Volt: 3,6 Prozent (2016: - )

Freie Wähler: 2,5 Prozent (2016: 1,4)

Pro Auto: 1,5 Prozent (2016: - )

BLW: 1,1 Prozent

ULW: 0,6 Prozent (2016: 1,0)

Grüne über Trendergebnis: "Bombastisch"

In einer ersten Reaktion am Sonntagabend nannte Grünen-Spitzenkandidatin Christiane Hinninger das Ergebnis "bombastisch". Als Erklärung für den Wahlerfolg sagte sie dem hr, die Grünen sprächen die Themen an, die die Menschen bewegen: Klimaschutz und Verkehrswende.

Oberbürgermeister Mende wollte den Stimmeneinbruch seiner Partei nicht kommentieren: "Für Erklärungen ist es noch viel zu früh", sagte er am Sonntagabend dem hr. "Natürlich hatten wir etwas mehr erwartet." Eine Mehrheitsbildung im Rathaus werde nun schwieriger.

Dreier-Koalition wohl notwendig

Bliebe es bei dem Trendergebnis, bräuchte es für eine Regierungskoalition mindestens drei Fraktionen, um eine notwendige Mehrheit von mindestens 41 Sitzen in der Stadtverordnetenversammlung mit insgesamt 81 Sitzen zu erhalten.

Nach der Kommunalwahl 2016 dauerte es über ein Jahr, bis sich eine sichere Mehrheit im Stadtparlament fand - allerdings nicht als Koalition, sondern als lose Kooperation von SPD, CDU und Grünen. Zwischen den Parteien knirschte es immer wieder.

Die Schwierigkeiten bei der Koalitionsbildung hingen damals mit dem Erfolg der AfD zusammen: Sie erhielt im Wiesbadener Rathaus genauso viele Sitze wie die Grünen, nämlich elf. Nun ist die Situation anders, die AfD verlor deutlich.

Sendung: hr-fernsehen, #hrWahl - hessen hat gewählt, 14.03.2021, 23.00 Uhr