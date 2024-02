Kaum ist die Winter-Transferoffensive vorbei, gibt es schon den nächsten Neuzugang. Wunsch-Innenverteidiger Aurèle Amenda wechselt im Sommer von Bern zu Eintracht Frankfurt und unterschreibt einen langfristigen Vertrag.

Eintracht Frankfurt erweitert seinen Kader für die kommende Saison mit einem Defensivspieler. Von den Young Boys Bern wechselt Aurele Amenda zu den Hessen, wie der Club am Mittwoch mitteilte. Der 20-Jährige unterschrieb in Frankfurt einen Vertrag bis 2029.

Krösche freut sich

"Aurèle ist ein hochtalentierter Spieler, der schon in jungen Jahren internationale Erfahrung gesammelt hat. Er ist schnell und sehr kopfballstark, zudem verfügt er über einen guten Spielaufbau", sagte Sportvorstand Markus Krösche. "Auch menschlich passt Aurèle hervorragend zu unserem Team."

Amenda misst 1,97 Meter und kommt in der Innenverteidigung zum Einsatz, auch in der Schweizer U21-Nationalmannschaft. Die Eintracht war sich mit dem Talent aus Bern schon länger einig und hätte ihn gerne schon im Winter an den Main geholt. Dies scheiterte aber an einem fehlenden Ersatz für Bern.

Spycher über Amenda: "Herausragende Fähigkeiten"

Der Berner Sportchef Christoph Spycher, einst Kapitän in Frankfurt, lobt Amenda als Verteidiger mit "herausragenden Fähigkeiten". In Frankfurt soll der 20-Jährige den Kader in der Breite verstärken – und den Druck im Kampf um die Stammplätze erhöhen.

Eintracht Frankfurt: Wintertransfers