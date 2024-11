Regionalliga Südwest FSV Frankfurt verliert und verpasst Herbstmeisterschaft

Das hat sich der FSV Frankfurt sicher anders vorgestellt: Am letzten Spieltag der Hinrunde verlieren die Bornheimer sowohl das Spiel in Göppingen als auch die Regionalliga-Tabellenführung. Derweil gewinnt der TSV Steinbach Haiger verdient gegen die Offenbacher Kickers.

Veröffentlicht am 16.11.24 um 16:14 Uhr

Bild © Archivbild: Imago Images

Herbstmeisterschaft vergeigt: Die Viertliga-Fußballer des FSV Frankfurt mussten am Samstag im letzten Spiel der Hinrunde ihre Spitzenposition abgeben. Die Bornheimer verloren überraschend mit 0:1 beim Abstiegskandidaten Göppinger SV. Der FSV machte zwar kein ganz schlechtes Spiel, vergab aber einige gute Tormöglichkeiten. Zeitgleich setzte sich die TSG Hoffenheim II beim FC Gießen durch und zog damit in der Tabelle an den Bornheimern vorbei, die punktgleich nun Zweiter sind.

Weitere Informationen Göppinger SV - FSV Frankfurt 1:0 (0:0) Tore: 1:0 Barcoudi (58.)

Zuschauer: 1.050 Ende der weiteren Informationen

OFC verliert in Steinbach

Den Aussetzer des bisherigen Spitzenreiters aus Frankfurt konnten die Offenbacher Kickers nicht nutzen. Im Gegenteil. Sie verloren ebenfalls. Im Hessen-Duell beim TSV Steinbach Haiger unterlag der OFC, vermeintlich der Topfavorit auf den Aufstieg, völlig verdient mit 0:1. Die Kickers sind Tabellenvierter und liegen fünf Zähler hinter dem FSV Frankfurt sowie Spitzenreiter Hoffenheim II zurück. Steinbach Haiger hält sich derweil im vorderen Mittelfeld des Tableaus, könnte in der Rückrunde aber durchaus noch Anschluss zu den Top-Rängen finden. Das Tor des Tages erzielte Justin Steinkötter, als er einen zunächst abgewehrten Schuss im Nachsetzen verwertete (79.).

Weitere Informationen Steinbach Haiger - Kickers Offenbach 1:0 (0:0) Tore: 1:0 Steinkötter (79.)

Zuschauer: 2.687 Ende der weiteren Informationen

Fulda jubelt in der Nachspielzeit

Etwas weiter hinten in der Tabelle und doch im gesicherten Mittelfeld befindet sich die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz, die am Samstag zu einem 1:1 beim FC Homburg kam. Angreifer Nils Fischer gelang der späte Ausgleichstreffer für die Hessen (90.+1).

Weitere Informationen FC Homburg - Fulda-Lehnerz 1:1 (0:0) Tore: 1:0 Mendler (61.), 1:1 Fischer (90.+1)

Zuschauer: 934 Ende der weiteren Informationen

Gießen verliert in der Nachspielzeit

Auf dem vorletzten Platz reiht sich der FC Gießen ein, der lange Zeit an einem Punktgewinn gegen die TSG Hoffenheim II schnupperte, letztlich aber doch das Feld als Verlierer verließ. Die Kraichgauer erzielten ihren Siegtreffer in der siebten Minute der Nachspielzeit.

Weitere Informationen FC Gießen - TSG Hoffenheim II 0:1 (0:0) Tore: 0:1 Reisig (90.+7)

Zuschauer: 414 Ende der weiteren Informationen

Kassel erlebt Enttäuschung

Auch der KSV Hessen Kassel erlebte eine bittere Enttäschung. Im Heimspiel gegen die Stuttgarter Kickers kassierten die Nordhessen eine 1:3-Niederlage und bleiben damit in akuter Abstiegsgefahr. Cornelius Bräunling erzielte den einzigen KSV-Treffer (81.). Kassel konnte in der Hinrunde lediglich 14 Punkte einsammeln. Viel zu wenig mit Blick auf die Ansprüche des Traditionsclubs.

Weitere Informationen Hessen Kassel - Stuttgarter Kickers 1:3 (0:1) Tore: 0:1 Braig (16./HE), 0:2 Tomic (52.), 0:3 Tomic (64.), 1:3 Bräunling (81.)

Zuschauer: 3.112 Ende der weiteren Informationen

Eintracht-U21 verliert erneut

Als Drittletzter schließt die Zweitvertretung der Frankfurter Eintracht die Hinrunde ab. Die Mannschaft von Trainer Dennis Schmitt verlor das Heimspiel gegen Eintracht Trier mit 1:2. Das zu späte Anschlusstor gelang Eintracht-Stürmer Anas Alaoui (87.).