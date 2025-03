Die Offenbacher Kickers nutzen ihre Topform, gewinnen das Hessenduell in Fulda und klettern ganz nach oben in der Regionalliga Südwest. Der OFC profitiert dabei auch von einem Ausrutscher des FSV Frankfurt.

Des einen Freud, des anderen Leid: Während der FSV Frankfurt den angepeilten Sprung an die Tabellenspitze der Fußball-Regionalliga Südwest verpasst hat, zogen die Offenbacher Kickers an den Bornheimern vorbei und stehen nun punkt- und torgleich mit der TSG Hoffenheim II ganz vorne. Die Kraichgauer treten selbst erst am Sonntag bei der SGV Freiberg an. Im Falle einer Hoffenheimer Niederlage würde der OFC ohne eigenes Zutun sogar alleine oben im Tableau verweilen.

Nazarovs Traumfreistoß leitet OFC-Sieg ein

Im Hessenduell setzte sich Kickers Offenbach verdient mit 3:0 (1:0) bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz durch. Gerade in der ersten Hälfte bekamen die Zuschauer viele Zweikämpfe zu sehen. Gleichzeitig gab es einen fußballerischen Höhepunkt: Der erfahrene Dima Nazarov erzielte per herrlichem Freistoß die Offenbacher Führung (34.), die mehr als 1.000 mitgereisten Gästefans jubelten. Nach der Pause trafen Kickers-Spieler Kristjan Arh Cesen im Anschluss an eine Ecke (57.) sowie Jan Urbich zum Endstand (89.). Die Offenbacher haben damit sieben Punkte aus drei Spielen in diesem Kalenderjahr geholt und sich mehr als eindrucksvoll ins Aufstiegsrennen zurückbefördert. Sie sind punkt- und torgleich mit der TSG Hoffenheim II - enger geht's nicht.

Weitere Informationen Fulda-Lehnerz – Kickers Offenbach 0:3 (0:1) Tore: 0:1 Nazarov (34.), 0:2 Arh Cesen (57.), 0:3 Urbich (89.)

Zuschauer: 4.185 Ende der weiteren Informationen

FSV mit enttäuschender Niederlage

Der FSV Frankfurt hätte mit einem Auswärtssieg beim abstiegsbedrohten Bahlinger SC zumindest für eine Nacht an die Spitze der Tabelle klettern können. Hätte! Denn die Bornheimer, die bis Saisonende ohne Jan-Erik Eichhorn auskommen müssen (Muskelabriss im hinteren Oberschenkel), verloren auf fremden Geläuf mit 2:3 (1:1). Zwar glich Timo Hildmann kurz vor der Pause für den FSV aus (45.), nach dem Seitenwechsel aber zogen die Hausherren davon. Der Anschlusstreffer von Sho Sannomiya (90.+3) kam aus Sicht der Frankfurter zu spät. Die Gästemannschaft von Trainer Tim Görner fällt damit auf den dritten Platz zurück.

Weitere Informationen Bahlinger SC - FSV Frankfurt 3:2 (1:1) Tore: 1:0 Wehrle (35.), 1:1 Hildmann (45.), 2:1 Walz (56.), 3:1 Bux (69.), 3:2 Sannomiya (90.+3)

Zuschauer: 841 Ende der weiteren Informationen

Hessen Kassel klettert, FC Gießen fällt

Im Tabellenkeller sicherte sich Hessen Kassel einen wichtigen Dreier. Im Hessenduell gegen den FC Gießen gewann der KSV vor eigenem Publikum mit 2:0 (0:0) und kletterte damit auf Rang 15. Nachdem die Gäste in der ersten Hälfte die besseren Chancen auf ihrer Seite hatten, erzielte der ehemalige Bundesligaprofi Lukas Rupp nach der Pause per Abstauber die Führung für die Nordhessen (48.). Jan Dahlke sorgte in der Nachspielzeit für die Entscheidung (90.+3).

Weitere Informationen Hessen Kassel - FC Gießen 2:0 (0:0) Tore: 1:0 Rupp (48.), 2:0 Dahlke (90.+3)

Zuschauer: 2.509 Ende der weiteren Informationen

Eintracht-U21 mit Pflichtsieg

Bereits am Freitagabend hatte die zweite Mannschaft der Frankfurter Eintracht einen wichtigen Kantersieg im Kampf gegen den Abstieg gefeiert. Das junge SGE-Team setzte sich gegen Schlusslicht Villingen mit 6:0 durch. Auch der TSV Steinbach Haiger holte sich drei Punkte, er gewann in Trier mit 2:1.