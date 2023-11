Der Bahnstreik läuft - und die meisten Züge in Hessen stehen still. Bis Donnerstagabend hat die Deutsche Bahn einen Notfallfahrplan eingerichtet. Auch die Auswirkungen auf den Nahverkehr sind massiv.

Vom Warnstreik bei der Deutschen Bahn ist am Donnerstag auch der regionale Bahnverkehr in Hessen stark betroffen. Trotz eines angelaufenen Notfallplans müssen Reisende nach Angaben einer Pressesprecherin mit massiven Einschränkungen rechnen. Sofern es möglich sei, rate sie Fahrgästen, ihre Reise auf einen Zeitpunkt nach dem Streik zu verschieben, sagte sie am frühen Donnerstagmorgen.

Ansonsten sollten diese sich rechtzeitig vor Fahrtantritt über die geplanten Zugverbindungen informieren. Es gilt ein stark ausgedünnter Fahrplan, auch für die S-Bahnen im Rhein-Main-Gebiet.

Busse, sowie Straßenbahnen und U-Bahnen im öffentlichen Nahverkehr sind nicht von dem Warnstreik betroffen.

Mehr als vier von fünf Zügen im Fernverkehr sollen ausfallen

Der bundesweite Ausstand , zu dem die Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) unter anderen Lokführer, Zugbegleiter, Werkstattbeschäftigte und Fahrdienstleiter aufgerufen hatte, soll am Donnerstag um 18 Uhr enden. Der Warnstreik begann am Mittwoch um 22 Uhr, Verbindungen wurden teilweise schon früher gestoppt.

Die Bahn ging von "massiven Auswirkungen" auf den Bahnbetrieb aus. Sie rechnete mit einem Ausfall von mehr als 80 Prozent aller Fahrten im IC- und ICE-Verkehr. "Im Regionalverkehr ist es das Ziel, ein stark reduziertes Angebot zu fahren", sagte eine Bahnsprecherin.

Der Notfahrplan der Bahn werde über das Streik-Ende am Donnerstagabend 18 Uhr zunächst weiter gelten, sagte Bahn-Sprecher Achim Stauß am Donnerstag. "Unsere ganze Priorität liegt darauf, morgen an diesem wichtigen Freitag, den Verkehr wieder in Gang zu bringen." Auch der Güterverkehr sei hart getroffen. Hunderte Züge mit teils zeitkritischen Waren seien im Rückstau. Diesen wolle man mit Sonderschichten schnell wieder auflösen.

Bahn will "stabiles Grundangebot" bieten

Nach Angaben des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) sind am Donnerstag Regionalzüge und S-Bahnen im RMV-Gebiet von dem Streikbetroffen: "Es kann zu massiven Auswirkungen kommen." Die Züge der S-Bahnen in Rhein-Main stellten am Mittwoch ab 22 Uhr bis Betriebsende ihren Betrieb ein. Die DB versuche für den Donnerstag "ein stabiles Grundangebot" anzubieten, hieß es.

Bis zum Ende des Streiks sollen S-Bahnen der Linien S1, S3, S5, S6 und S8 im 1-Stunden-Takt fahren. Die Linie S5 fährt nur zwischen Friedrichsdorf und Frankfurt-Rödelheim.

Kein Zugbetrieb zwischen Gießen und Herborn

Auf den Linien S2 und S4 kommt es laut RMV zu Teilausfällen. Ein Pendelverkehr mit S-Bahnen zwischen Offenbach-Ost und Dietzenbach und zwischen Niederhöchstadt und Kronberg sei eingerichtet worden. Fahrten der S9 entfallen demnach bis voraussichtlich 18 Uhr ganz. Ersatzweise verkehrt die Linie S8 ab und bis Hanau-Hauptbahnhof.

Die Linien RE5, RE30, RB48, RB51, RE60 und RB11, RB12, RB15 und RB16 werden laut RMV voraussichtlich am Donnerstag bis 18 Uhr ausfallen. Auf den Linien RB22, RB34, RB40, RB41, RB49, RB61, RB67/68, RE20, RE70 und RE99 kommt es am Donnerstag zu Teilausfällen. Von etwa 6 Uhr bis 20 Uhr sei kein Zugbetrieb zwischen Gießen und Herborn möglich aufgrund eines unbesetzten Stellwerks in Ehringshausen, so der RMV.

Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) teilte mit, sie wolle auf den Linien U1, U2, U6 und U7 durchweg Drei-Wagen-Züge, also längere U-Bahnen, fahren lassen als üblich.

Zugausfälle im NVV-Gebiet

Auch im Norden Hessens spüren Fahrgäste die Auswirkungen des GDL-Streiks im Nahverkehr. Nach Angaben des Nordhessischen Verkehrsverbundes (NVV) müssen sie mit Ausfällen bei den Regionalzuglinien rechnen. Insbesondere seien die von der Deutschen Bahn bedienten Züge betroffen.

Das gilt für die Linien RE30, RB4, RB38 und RB39, also die Verbindungen zwischen Kassel und Frankfurt, Korbach, Treysa oder Bad Wildungen. Dazu sind die RE5 (RMV) und RE50 zwischen Bebra und Frankfurt und der RE97/RB97 von Brilon über Korbach nach Marburg betroffen. Alle nicht aufgeführten Linien sollen laut NVV regulär fahren. Auch Busse und Straßenbahnen fahren normal, dies gilt voraussichtlich auch für die RegioTram.

Stellwerk Frankfurt-West unbesetzt

Am frühen Donnerstagmorgen blieb nach Angaben der Bahnsprecherin das Stellwerk in Frankfurt-West unbesetzt. Dies führte zu Ausfällen bei den S-Bahnlinien zwischen Frankfurt-Rödelheim und dem Frankfurter Hauptbahnhof.

Andere Bahnunternehmen wie die Hessische Landesbahn (HLB), Vlexx und Vias wurden dagegen nicht bestreikt. "Der Streik hat sich Gott sei Dank nicht bei uns ausgewirkt", sagte eine Sprecherin der HLB am Donnerstagmittag. Auch das Bahnunternehmen Vlexx fuhr am Donnerstag nach Angaben einer Sprecherin mit "wenigen Einschränkungen" nach regulärem Fahrplan.

Am frühen Morgen kam es demnach zwischen Frankfurt Flughafen und Hauptbahnhof bei zwei Zügen zu Teilausfällen. Grund dafür war ein Streik am Stellwerk Stadion, hieß es. Ansonsten seien die Züge nach Plan gefahren.

Weitere Informationen Fahrgastrechte Alle Fahrgäste, die ihre geplante Reise aufgrund des Streiks der GDL verschieben möchten, können ihr Ticket nach Angaben der Bahn zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Die Zugbindung ist aufgehoben. Das Ticket gilt dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort, auch mit einer geänderten Streckenführung. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden.



Daneben gelten die weiteren tariflichen beziehungsweise gesetzlichen Fahrgastrechte , sodass zum Beispiel auch eine Ticketerstattung unter den entsprechenden Voraussetzungen möglich ist. Ende der weiteren Informationen

Gewerkschaft will Arbeitszeitreduzierung

Mit dem Warnstreik verschärft Gewerkschaftschef Claus Weselsky schon nach der ersten Verhandlungsrunde die Gangart in dem Tarifkonflikt. Die GDL und die Deutsche Bahn verhandeln erst seit vergangenem Donnerstag einen neuen Tarifvertrag.

Die Gewerkschaft fordert in den Tarifverhandlungen unter anderem 555 Euro mehr pro Monat für die Beschäftigten sowie eine Inflationsausgleichsprämie von bis zu 3.000 Euro. "Wir sind unserem Ziel hierbei schon ein ganzes Stück näher gerückt. Aber unsere Forderung ist auch, dass unsere Mitarbeiter generell entlastet werden. Das bezieht sich auch auf eine 35-Stunden-Woche", sagte der Bezirksvorsitzende der GDL Hessen-Thüringen-Mittelrein, Rudolf Schultheis, dem hr.

"Wir leisten seit vielen Jahren Mehrarbeit. Die Schichten werden länger und gleichzeitig auch härter. Der Krankenstand ist nicht nur so hoch, weil wir jetzt gerade eine Grippe oder eine unschöne Wetterlage haben. Die Mitarbeiter sind einfach überall überlastet", beklagte Schultheis. Die von der GDL geforderte Arbeitszeitverkürzung von 38 auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich bezeichnete die Bahn unter Verweis auf den zusätzlichen Personalbedarf bereits als nicht umsetzbar.