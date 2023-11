Darmstadt zählt einer Studie zufolge bei Wirtschaftskraft, Dynamik und Nachhaltigkeit zu den Top Ten der deutschen Großstädte.

In allen drei Bereichen landete die Stadt unter den besten zehn von 71 analysierten Kommunen, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Untersuchung von IW Consult in Zusammenarbeit mit dem Internet-Portal Immobilienscout24 und der "Wirtschaftswoche" hervorgeht. Frankfurt punktete zwar bei Wirtschaftskraft (Rang 8), kam bei Nachhaltigkeit aber auf Platz 42 und bei Dynamik auf Rang 13.