Im Ringen um ausstehende Löhne haben rund 30 streikende Lkw-Fahrer an der A5-Raststätte Gräfenhausen ihren Hungerstreik aus gesundheitlichen Gründen beendet. Auf ihr Geld warten sie weiterhin. Jetzt schaltete sich eine Bundesbehörde ein.

Notfallmediziner hatten am Wochenende Alarm geschlagen, jetzt haben die Lkw-Fahrer eingelenkt: Die rund 30 Trucker, die an der A5-Raststätte Gräfenhausen bei Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) am vergangenen Dienstag in einen Hungerstreik getreten sind, haben diesen jetzt beendet.

Ihr Gesundheitszustand sei einfach zu schlecht, bestätigte Edwin Atema, der gemeinsame Vertreter und Sprecher aller 80 streikenden Lkw-Fahrer vor Ort. Er bezeichnete die Situation als "sehr ernst" für die Fahrer, nicht nur körperlich, sondern auch psychologisch.

Lieferkettengesetz gebrochen?

Doch ein hochrangiger Besuch konnte die Stimmung am Montag etwas heben: Gekommen war Torsten Safarik, Präsident des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Der polnische Spediteur, in dessen Auftrag die Trucker fahren, habe klar Menschenrechte verletzt, konstatierte Safarik gegenüber dem hr.

Der Gewerkschafter Edwin Atema (links) und Torsten Safarik, Präsident des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Bild © Uwe Gerritz (hr)

Geprüft werden müsse nun zudem, ob deutsche Unternehmen das Lieferkettengesetz gebrochen hätten. Das seit 2023 gültige Gesetz verpflichtet Firmen dazu, menschenrechtliche Standards in ihren Lieferketten einzuhalten - bei Lkw-Fahrern etwa ausreichend Pausen und ausreichende Bezahlung.

Safarik kündigte an, im Hintergrund weiter zu verhandeln. Im Raum steht, dass Unternehmen aus der deutschen Industrie zumindest Teile der Forderungen übernehmen. Zudem will Safarik Vertreter der Transportbranche und der Gewerkschaften am 16. Oktober in Borna (Sachsen) zu einem Krisengipfel laden, um die Zustände langfristig zu ändern.

Männer warten auf rund 500.000 Euro

Die Fahrer aus Georgien, Usbekistan, Tadschikistan und der Ukraine waren vergangene Woche in den Hungerstreik getreten, weil sie seit mehr als zwei Monaten auf ihren ausstehenden Lohn warten, sie ihre Familien nicht versorgen können und es bei Verhandlungen darüber keine Fortschritte gibt, wie sie erklärten. Es gehe um eine Gesamtsumme von über 500.000 Euro, die ihre polnische Spedition ihnen schulde.

Ein Ärzte-Team hatte die Fahrer, die im Hungerstreik waren, am Wochenende untersucht. Die Mediziner warnten die Männer vor den Folgen und rieten dazu, den Hungerstreik zu beenden.

A5-Raststätte Gräfenhausen Lkw-Fahrer im Hungerstreik: "Das ist lebensbedrohlich" Seit Dienstag sind rund 30 Lkw-Fahrer an der A5-Raststätte Gräfenhausen im Hungerstreik. Damit setzten die Fahrer ihr Leben aufs Spiel, betonte ein Ärzte-Team bei einem Check-Up. Aus medizinischer Sicht sollten sie sofort aufhören. Zum Artikel

Spediteur erstattet Anzeige

Mit der polnischen Spedition gab es keine Verhandlungen mehr - der Unternehmer hatte bereits vor Wochen Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Darmstadt wegen Erpressung gestellt. Ende August und Anfang September hatten zwei Unternehmen, die eigentlich Kunden der Spedition sind, die Fahrer selbst bezahlt und die Ladung übernommen.

Bereits im März waren in Gräfenhausen rund 60 Fahrer der selben Spedition in den Streik getreten und konnten nach sechs Wochen ihre Forderungen durchsetzen.