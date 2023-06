Tarifverhandlungen - Lufthansa in Frankfurt weiter in Gesprächen mit Piloten

Wenige Tage vor Ablauf der Friedenspflicht dauern die Tarifverhandlungen zwischen der Lufthansa (LH) und ihren rund 5.200 Stammpiloten an.

Man sei weiter in Gesprächen, könne aber zu Details nichts sagen, erklärten beide Seiten am Dienstag auf Anfrage. Am Freitag endet die Friedenspflicht der bisherigen Vereinbarung, so dass theoretisch ab Juli Streiks in der Hauptreisezeit möglich sind. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) fordert unter anderem 8,5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von einem Jahr.