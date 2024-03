Die Straßenbahnen in Frankfurt blieben am Freitag im Depot.

Die Straßenbahnen in Frankfurt blieben am Freitag im Depot. Bild © hr/ Lars Hofmann

In Hessen will Verdi am Samstag die Streiks im ÖPNV fortsetzen. Dabei soll es ruhiger zugehen als am Vortag. Bereits am Freitag hatten Beschäftigte kommunaler Verkehrsbetriebe die Arbeit niedergelegt. Je nach Stadt standen Busse, Straßen- oder U-Bahnen still.

Videobeitrag Video ÖPNV-Warnstreikwelle erreicht Hessen – auch Fridays for Future demonstriert Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Einen "stillen Streik" plant die Gewerkschaft Verdi am Samstag hessenweit im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Das bedeutet nach Worten einer Gewerkschaftssprecherin, dass es anders als am Freitag keine Demonstrationen oder Kundgebungen geben soll. Lediglich Streikwachen in Depots und Betriebshöfen werden postiert.

Hauptsächlich größere Städte betroffen

Mit dem zweiten Streiktag setzt die Gewerkschaft fort, was sie am Freitag begonnen hatte. Landesweit wurden kommunale Verkehrsbetriebe hauptsächlich in größeren Städten bestreikt. Je nach Kommune waren unterschiedliche Verkehrsmittel betroffen. Für den Samstag gibt es ein paar Änderungen.

In Frankfurt bleiben die Straßenbahnen im Depot in der Nähe des Frankfurter Hauptbahnhofs, wo die streikenden Fahrerinnen und Fahrer am Freitagmorgen die Zufahrt mit einer Tram blockierten. Auch die U-Bahnen sollen bis Sonntagmorgen nicht fahren. Busse hingegen werden nicht bestreikt. Auch die S-Bahnen im Rhein-Main-Gebiet fahren.

800 KVG-Beschäftigte im Streik

In Kassel steht seit Freitagmorgen ein der Großteil der Busse und Straßenbahnen still. Hier soll der Streik bis in die Nacht von Samstag auf Sonntag andauern. Etwa 800 Beschäftigte der Kasseler Verkehrs-Gesellschaft (KVG) waren für Freitag und Samstag zum Warnstreik aufgerufen.

Der Streik gilt auch für die Buslinien 11, 17 und 22 der KVG im Umland sowie auf den Straßenbahnstrecken nach Vellmar, Baunatal und durch das Lossetal. Darüber hinaus fahren die RegioTrams aus dem Umland nur bis zum Hauptbahnhof Kassel und nicht durch die Innenstadt.

In Gießen will man nach Angaben der Stadt versuchen, den regulären Samstagsfahrplan des Busverkehrs aufrecht zu erhalten. Dieser galt bereits am Freitag. In Marburg, wo am Freitag sämtliche Buslinien inklusive Schulbusse ausgefallen waren, soll der Busverkehr am Samstag wieder rollen.

Nicht so in Wiesbaden. Hier werden die ESWE-Busse bis Sonntagmorgen bestreikt. Die von Partnerunternehmen bedienten Linien 5, 28, 39 und 46 werden eingeschränkt bedient.

In Hanau soll es am Samstag keine streikbedingten Ausfälle mehr geben. Wegen separater Tarifverträge wird in Darmstadt und Offenbach nicht gestreikt. Informationen zu dem Streik im ÖPNV gibt es auch auf den Seiten des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) .

Verdi: Rund 1.900 Streikende

An den Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr hatten sich am Freitag in Hessen nach Gewerkschaftsangaben rund 1.900 Beschäftigte beteiligt. "Es läuft top, alles wie geplant", freute sich Jochen Koppel von Verdi. Insgesamt zähle die Branche hessenweit mehr als 3.000 Beschäftigte, darunter seien 90 Prozent Fahrerinnen und Fahrer.

Rund 200 Kolleginnen und Kollegen aus Wiesbaden, Gießen, Hanau und Marburg hätten am Vormittag eine gemeinsam von Fridays For Future und Verdi initiierte Petition an den hessischen Wirtschaftsstaatssekretär Umut Sönmez (SPD) überreicht. In dem Papier wird laut Gewerkschaft die Finanzierung des ÖPNV durch Bund und Länder mit 16 Milliarden Euro pro Jahr gefordert, um die Kommunen zu entlasten.

Zentraler Streiktag zusammen mit Klimastreiktag

Fridays for Future organisierte am Freitag parallel zu den Warnstreiks zahlreiche Demonstrationen gegen die Klimakrise und für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Unter anderem in Kassel und Frankfurt nahmen insgesamt mehrere hundert Menschen teil.

Verdi droht mit längeren Streiks

Verdi-Verhandlungsführer Koppel sagte am Freitagmorgen, sollte sich in den nächsten Verhandlungen mit den Arbeitgebern am Montag nichts ändern, könnten auch längere Streiks bei Straßenbahnen, U-Bahnen und Bussen in Hessen drohen.

In einigen Bundesländern hatten die Streiks bereits am Montag begonnen. Insgesamt hat Verdi bundesweit rund 90.000 Beschäftigte in den kommunalen Verkehrsbetrieben bis Samstag an unterschiedlichen Tagen zur Arbeitsniederlegung aufgerufen.

Verdi fordert Reduzierung der Arbeitszeit

Verdi will im Tarifkonflikt des ÖPNV Druck auf die laufenden Verhandlungen machen. Darin geht es laut Gewerkschaft hauptsächlich um eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und eine Entlastung der Beschäftigten.

In Hessen sollen etwa die Arbeitszeiten um bis zu vier Stunden reduziert und die Beschäftigten teilweise höher eingruppiert werden.

In den Streik getreten waren die Beschäftigten kommunaler Verkehrsbetriebe auch schon am 2. Februar – ebenfalls unterstützt von Fridays for Future.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen