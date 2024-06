Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Hier kommt unsere Übersicht über aktuelle und uns gemeldete Märkte und Feste in Hessen.

Büdingen

16. Juni - Büdinger Entenrennen

Auf dem Seemenbach, Start ab 14 Uhr von der Brücke an der Schlossmühle

Driedorf

14. Juni – Dreschhallenmarkt

An der alten Dreschhalle Münchhausen, von 11 bis 17 Uhr

Ehringshausen

14. bis 16. Juni - Sommerfest des FC Leergut Ichelhausen

Auf dem Sportplatz in Dillheim, am Freitag Eröffnungsspiel mit anschl. EM Public Viewing, am Samstag Kleinfeld-Fußballturnier und am Sonntag ab 10 Uhr Festfrühschoppen

Homberg (Efze)

16. Juni – Wurzgartenfest

Auf der Ruine Hohenburg, mit mittelalterlichem Handwerk, Kindertheater, Musik, Führungen u.a., ab 10 Uhr

Kelkheim

15. Juni - Kölsche Nacht der Freiwilligen Feuerwehr Fischbach

Rathausplatz 1, ab 18 Uhr

Lorch

14. bis 16. Juni - Jubiläumsfest 700 Jahre Wollmerschied

Am Freitag ab 18 Uhr Bieranstich, ab 21 Uhr Public Viewing, am Samstag von 11 bis 18 Uhr Marktstraße mit Hand- und Hausgemachtem, 19 Uhr Festkommers, am Sonntag ab 10 Uhr Zeltgottesdienst, anschl. Frühschoppen mit Live-Musik u.a.

Mörlenbach

15./16. Juni - Mörlenbach - genussreich

Genussmesse für Wein und mehr im Bürgerhaus, jeweils von 14 bis 19 Uhr, Eintritt: 10 Euro

Runkel

14./15. Juni - BuBmesse – Brauer- & Brennerfest

Im Lahngoldgarten, Obertorstraße, jeweils von 17 bis 24 Uhr

Sinntal

15./16. Juni - Burgbelebung auf Burg Schwarzenfels

Mit mittelalterlicher Musik, Burgleben und mittelalterlichen Speisen, am Samstag ab 13 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr

Wächtersbach

15. Juni - Open-Air-Traktorkerb

Mit Live-Musik auf dem Festplatz Leisenwald, ab 19 Uhr

Wiesbaden

16. Juni - Gedenktag der U.S. Army Garnison 75. Jahrestag der Berliner Luftbrücke

Auf dem Gelände der Clay Kaserne, Erbenheim, mit Musik, Ausstellung u.a., von 9.30 bis 20 Uhr

