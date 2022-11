Märkte und Feste am Wochenende in Hessen

Eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am Wochenende.

Baunatal

26. November – Adventsmarkt

Rund um die Kirche Guntershausen, ab 15 Uhr

Breitscheid

26. November – Weihnachtsmarkt

In und um die Dreschhalle Rabenscheid, von 11 bis 20 Uhr, ab 15 Uhr Live-Musik, ab 17 Uhr Besuch des Nikolauses

Breuberg

26. November – Benznickelmarkt

Auf dem Neustädter Marktplatz, von 15 bis 20 Uhr

Dillenburg

25. November bis 29. Dezember - Dillenburger Winterzauber

Auf dem Wilhelmsplatz, täglich von 11 bis 22 Uhr, samstags und sonntags jeweils ab 18 Uhr Bühnenprogramm, am 25. November ab 17 Uhr, am 24. Dezember bis 14 Uhr, am 26. Dezember geschlossen

Dreieich

26./27. November - Nasch- & Antikmarkt

In der Auestraße 8, von 14 bis 20 Uhr

Flieden

26. November - Festival der Spielleute

Mit Musik und Show, in der Kreissporthalle, ab 19 Uhr, Eintritt: 25 Euro

Frankfurt

26. November – Adventsfest

In der Freien Waldorfschule, Friedlebenstraße 52, Eschersheim, von 11 bis 17.30 Uhr

27. November - Soli-Basar

Im Soli-Vereinsheim, am Mainbörnchen 3, Fechenheim, von 11.30 bis 16.30 Uhr

28. Oktober bis 23. Dezember – CityXmas

Weihnachtsmarkt am Openplatz, montags bis donnerstag jeweils von 16 bis 23 Uhr, freitags von 16 bis 24 Uhr, samstags von 14 bis 24 und sonntags von 14 bis 21 Uhr

Freigericht

25. bis 27. November - Horbacher Bergweihnacht

Auf dem Grundstück Spessartblick 2, am Freitag ab 17 Uhr, am Samstag ab 14 Uhr, ab 18 Uhr Live-Musik, ab 19.30 Uhr Feuershow, am Sonntag ab 12 Uhr, ab von 15.30 Uhr Musik und ab 18.30 Uhr Feuershow

Grebenau

26./27. November – Weihnachtsmarkt

Am Amthof, mit buntem Rahmenprogramm, jeweils von 11 bis 18 Uhr, mit Nikolausbesuch, Tombola, Ponyreiten u.a.

Langenselbold

26./27. November - Weihnachtsausstellung des Kreativ Treffs

Im Schloss Langenselbold, am Samstag von 15 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr

Lollar

27. November - Adventskaffee mit Weihnachtsbasar

Im ev. Gemeindezentrum Odenhausen, ab 14 Uhr

Marburg

26. November - Adventsbasar „rund um die Kastanie“

In der Freien Waldorfschule, Ockershäuser Allee 14, von 14 bis 18 Uhr

Michelstadt

25. November bis 23. Dezember - Michelstädter Weihnachtsmarkt

In der historischen Altstadt, mittwochs und Donnerstag jeweils von 14 bis 20 Uhr, freitags von 14 bis 21 Uhr, samstags von 11 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr

Neu-Anspach

26./27. November – Adventsmarkt

Im Freilichtmuseum Hessenpark, mit Kunsthandwerk, Musik u.a., jeweils von 10 bis 19 Uhr, Eintritt: 9 Euro

Oestrich-Winkel

26./27. November – Weihnachtsmarkt

In der Kelterhalle und der Vinothek vom Hallgartner Weinkeller eG, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen