Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Eine Übersicht über aktuelle uns angekündigte Märkte und Feste in Hessen.

Frankfurt

16. Juli – Gemeindesommerfest

Rund um die ev. Johannis-Kirchengemeinde Bornheim, von 12 bis 18 Uhr, ab 11 Uhr Open Air Gottesdienst

Fränkisch-Crumbach

16. Juli - SING!

Chorfestival an der Sarolta-Kapelle, auf dem Theaterplatz und in der ev. und der kath. Kirche, von 12 bis 19 Uhr

Friedberg

15. Juli - Little Wutzstock Festival

Mit Musik, Kleinkunst u.a., auf dem Festivalgelände in der Hirtengasse 7, Ossenheim, ab 13 Uhr, Eintritt: 12 Euro

Hanau

15./16. Juli - Kartoffelfest und Vereinsjubiläum

Im Kleingartenverein Kesselstadt, am Baumweg, am Samstag ab 17 Uhr, ab 19 Uhr Live-Musik und am Sonntag ab 11 Uhr Frühschoppen u.a.

Hochheim

14. bis 17. Juli - Hochheimer Weinfest

In der Altstadt und am Kälberplatz, am Freitag von 17 bis 1 Uhr, am Samstag von 15 bis 1 Uhr, am Sonntag von 11 bis 0 Uhr und am Montag von 17 bis 0 Uhr

Lampertheim

15. Juli - 11. Hessischer Familientag

Mit Programm für Jung und Alt, auf der Familienmeile zwischen Domwiese und Stadtpark, von 11 bis 18 Uhr

Lollar

16. Juli - Tag der offenen Tür beim Hobby- und Kunstverein

Im Holzmuehler Weg 78, von 13 bis 17 Uhr

Seligenstadt

15./16. Juli - „Unsere Stadt feiert“

Stadtfest in den Straßen und Höfen rund um den Marktplatz, am Sonntag Festzug und historischer Löffeltrunk, am Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr

17. Juli - Main in Flammen

Mit Live-Musik und Feuerwerk am Flussufer, ab 18 Uhr, Eintritt: 5 Euro

Sulzbach

16. Juli – Sommerfest

Im Tierheim am Arboretum, von 11 bis 17 Uhr

Trebur

16. Juli - Sommerfest des Hundevereins

Auf der Trainingsfläche, Außerhalb 70, von 11 bis 17 Uhr, ab 14 Uhr Live-Musik

Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine, die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen.